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那英當場落淚！唱出「對自由的嚮往」 逆轉奪《歌手》冠軍

那英昨晚奪下《歌手2024》冠軍，淚崩連說4次「我沒有想到！」。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕那英參加中國歌唱節目《歌手2024》起初表現欠佳，先是墊底拿下第7名，又感染俗稱皮蛇的帶狀皰疹抱病上台。沒想到，節目在昨（26日）播出總決賽，那英在激烈的歌王競爭中，逆轉勝拿下冠軍，上台發表感言時更情緒潰堤，哭著連喊4次「我真的沒想到！」

《歌手2024》經過為期12周的較量，26日晚間以直播方式舉行總決賽，歌王之戰分為兩輪，第一輪為「幫幫唱」，第二輪為「個人演唱」。第一輪的「幫幫唱」中，那英和回春丹樂團演唱《鮮花》，過程中她激動說：「今天是最後一期了，終於要結束了。這個舞台折磨人又讓人熱愛，感謝《歌手2024》，我要永遠唱下去。」

第二輪的「個人演唱」中，那英演唱改編自汪峰的代表作《像夢一樣自由》，過程中她貫徹歌詞意境「我要像夢一樣自由，像天空一樣堅強」，唱出對自由的嚮往、對夢想的追逐、對自我的堅持，深深觸動到許多聽眾的心弦，最後經過大眾聽審的投票，由那英獲得歌王寶座。

那英上台發表感言時，情緒潰堤連說四次「我沒有想到！」接著感性告白：「我覺得我能夠跟這些來到《歌手》的年輕人在一起，我發現我一直都在學習，開始的時候我有點受煎熬、想逃避，但我覺得，這不是我們愛音樂的目的。」她除了對聽眾、工作人員表示感謝，也向愛人和孩子致謝，她更強調：「家庭給予了我很大的鼓勵。」

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