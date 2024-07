那英《歌手》奪冠爆黑幕！迪瑪希忘關麥洩「冠軍得是中國人」

那英《歌手》奪冠遭疑黑箱。(翻攝自微博)

〔記者傅茗渝/台北報導〕中國歌唱節目《歌手2024》昨(27)迎來總決賽,唱將那英最終擊敗外籍強敵香緹莫(Chante Moore)、凡希亞(Faouzia)奪下冠軍寶座,淚崩表示:「我真的沒有想到」那英沒想到外,網友也想不到從未跌出前三名的凡希亞,最終只拿到第四名成績,更爆出背後藏有黑幕。

凡希亞聽到迪瑪希提醒,僅笑笑表示沒問題。(翻攝自微博)

《歌手2024》總決賽由那英、孫楠、譚維維、汪蘇瀧、海來阿木、香緹莫、凡希亞競逐冠軍,其中凡希亞、孫楠、那英、譚維維順利挺進第二輪個唱環節,那英以汪峰《像夢一樣自由》唱出豐沛情感,一舉奪冠。她除了直呼意外外,更表示跟著年輕音樂人一起,一路都在學習,「我開始的時候是有點受煎熬,想逃避,但後來我覺得,這樣不是我們愛音樂的目的。」

不過網友不挺自己人奪冠,紛紛為香緹莫及凡希亞抱不平;而早前曾參加《歌手2017》的哈薩克歌手迪瑪希,這回助陣凡希亞合唱《LoseControl》,更被發現在後台疑似忘了關麥,錄到他跟凡希亞說:「They said, It must be Chinese before you.」而凡希亞沒有太大驚訝,表示:「No problem.」並露出無奈神情。網友對此痛批節目不公,狠酸「就算泰勒絲、愛黛兒來都赢不了,人情世故嘛!」

