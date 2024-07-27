那英《歌手》奪冠爆黑幕！迪瑪希忘關麥洩「冠軍得是中國人」

那英《歌手》奪冠遭疑黑箱。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國歌唱節目《歌手2024》昨（27）迎來總決賽，唱將那英最終擊敗外籍強敵香緹莫（Chante Moore）、凡希亞（Faouzia）奪下冠軍寶座，淚崩表示：「我真的沒有想到」那英沒想到外，網友也想不到從未跌出前三名的凡希亞，最終只拿到第四名成績，更爆出背後藏有黑幕。

凡希亞聽到迪瑪希提醒，僅笑笑表示沒問題。（翻攝自微博）

《歌手2024》總決賽由那英、孫楠、譚維維、汪蘇瀧、海來阿木、香緹莫、凡希亞競逐冠軍，其中凡希亞、孫楠、那英、譚維維順利挺進第二輪個唱環節，那英以汪峰《像夢一樣自由》唱出豐沛情感，一舉奪冠。她除了直呼意外外，更表示跟著年輕音樂人一起，一路都在學習，「我開始的時候是有點受煎熬，想逃避，但後來我覺得，這樣不是我們愛音樂的目的。」

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不過網友不挺自己人奪冠，紛紛為香緹莫及凡希亞抱不平；而早前曾參加《歌手2017》的哈薩克歌手迪瑪希，這回助陣凡希亞合唱《LoseControl》，更被發現在後台疑似忘了關麥，錄到他跟凡希亞說：「They said, It must be Chinese before you.」而凡希亞沒有太大驚訝，表示：「No problem.」並露出無奈神情。網友對此痛批節目不公，狠酸「就算泰勒絲、愛黛兒來都赢不了，人情世故嘛！」

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