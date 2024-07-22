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娛樂 最新消息

「爺孫戀」林靖恩與街友同歡 遭調戲：不可以爬上來

網路流傳林靖恩與街友一同飲酒的畫面。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「爺孫戀」女主角林靖恩在音樂人李坤城過世之後，過著荒唐的日子。繼上回在台中市偷拿別人的外賣餐點後，今（22）粉絲專頁「黑色豪門企業」又傳出她與街友一起飲酒、聊天的影音，話語之間開了不少黃腔，讓人忍不住覺得如果李坤城還在世看到這一幕，不知會作何感想？

林靖恩與街友在一起。（翻攝自臉書）

網友看到畫面紛紛驚呼：林靖恩變街友了。林靖恩身穿與上次偷外送一樣的黑色上衣、短褲，坐在公園椅子上，街友紛紛站著或坐著，其中一名白髮老者拿出酒遞給林靖恩以及未穿上衣打著赤膊的男子，林靖恩態度自然大方收下，接著便打開喝酒。大家喝酒的時候，打赤膊的男子說自己心情不好想喝醉，林靖恩笑了出來。發啤酒的老人對著赤膊男說：「你也是在肖想她（林靖恩）而已」打赤膊的男則反駁道：「我還怕被她騎了」接著轉向林靖恩，告訴她：「晚上妳睡在我地上，妳不可以超過我的界線哦，妳不可以爬上來哦！」林靖恩聞此言忍不住轉過頭發出「吼」的聲音。

李坤城去年4月因癌症過世後，嫩妻林靖恩屢屢出現脫序行為，除了破壞飯店物品、偷吃他人外送，這次又被拍到跟街友廝混，不少網友很擔心她的安全。

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