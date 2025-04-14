（影）籃籃「胸前挖空」雙球狂晃！球迷全暈了：唯一能跟韓援比拚的

籃籃日前以新身分「推進隊長」首次登場應援。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「籃籃」籃靖玟日前告別樂天女孩身分，以樂天桃猿應援團「推進隊長」的職位繼續活躍在場邊，日前她以新身分首次登場應援，當天身穿胸前挖空的應援服，火辣造型讓粉絲大飽眼福，熱情互動也炒熱現場氣氛，讓不少網友狂讚，「她是本土唯一能跟韓援比拚的」。

籃籃身穿胸前挖空的應援服亮相。（翻攝自IG）

籃籃於12日樂天桃猿開幕戰登台，以「推進隊長」身分和團長Aby攜手帶來精采演出。她身穿胸前挖空的應援服亮相，隨著節奏又跳又晃，傲人上圍相當吸睛，時而戴起墨鏡搞笑賣萌，時而活力喊麥，更不忘走到觀眾席與球迷互動，將現場氣氛推到最高點。

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籃籃賣力應援的影片曝光後，隨即被網友轉發到PTT上，掀起討論，紛紛留言表示，「她是本土唯一能跟韓援比拚的」、「籃籃這套才真的好看讓她超有辣感覺」、「又帥又辣，好看」、「不知道她那麼有料」。

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