hito頒獎》蕭秉治媽媽幫算命事業運大旺在這年 丁噹自傲美胸被拱代言內衣

蕭秉治獲得聽眾最愛創作歌手，《我對你的愛沒有盡頭》也獲得hito年度十大華語歌曲。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由Hit Fm聯播網主辦的「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮，今（21日）晚在台北小巨蛋進行，蕭秉治獲得聽眾最愛創作歌手，《我對你的愛沒有盡頭》也獲得hito年度十大華語歌曲。

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蕭秉治將到高雄巨蛋舉辦「活著 Alive」演唱會。（記者王文麟攝）

8月23日蕭秉治將到高雄巨蛋舉辦「活著 Alive」演唱會，被問到會不會在演唱會上向女友求婚？他說已被「下禁令」，不能在演唱會上做這事，還說上次在台北小巨蛋對女友的深情告白，女友說：「這樣已是極限了！」

蕭秉治表示女友希望以後結婚只要去登記就好，被問到登記了嗎？他則表示還沒有，另外透露媽媽去幫他算命，事業運到40歲會大旺，距現在還有兩年，因此他說和女友的婚事還要再等等。他也透露，過去媽媽幫他算過第一波運勢大旺在28歲，果真那年MP魔幻力量唱上小巨蛋。

丁噹今天獲得hito對唱歌曲，是她和陳華合唱的《致遠道而來的我們》。（記者王文麟攝）

蕭秉治同門歌手丁噹今天獲得hito對唱歌曲，是她和陳華合唱的《致遠道而來的我們》，另外丁噹也獲得hito好聲音。

丁噹今晚穿得很性感。（記者胡舜翔攝）

丁噹今晚穿得很性感，笑說11月16日重返小巨蛋開上尺度會更大，被問到最滿意身材哪部分，她說是胸部，覺得很挺，被問若內衣廠商找她代言可以接受嗎？她笑說可以。

Energy在後台和蕭秉治（左二）、丁噹（中）合照。（相信音樂提供）

今天Energy也獲得多項獎，在後台先和蕭秉治、丁噹合照，相互祝福。

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