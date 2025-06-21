晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

hito頒獎》蕭秉治媽媽幫算命事業運大旺在這年 丁噹自傲美胸被拱代言內衣

蕭秉治獲得聽眾最愛創作歌手，《我對你的愛沒有盡頭》也獲得hito年度十大華語歌曲。（記者胡舜翔攝）蕭秉治獲得聽眾最愛創作歌手，《我對你的愛沒有盡頭》也獲得hito年度十大華語歌曲。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由Hit Fm聯播網主辦的「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮，今（21日）晚在台北小巨蛋進行，蕭秉治獲得聽眾最愛創作歌手，《我對你的愛沒有盡頭》也獲得hito年度十大華語歌曲。

相關新聞：hito頒獎》Energy《星期五晚上》奪百首單曲冠軍 Toro缺席原因催淚

蕭秉治將到高雄巨蛋舉辦「活著 Alive」演唱會。（記者王文麟攝）蕭秉治將到高雄巨蛋舉辦「活著 Alive」演唱會。（記者王文麟攝）

8月23日蕭秉治將到高雄巨蛋舉辦「活著 Alive」演唱會，被問到會不會在演唱會上向女友求婚？他說已被「下禁令」，不能在演唱會上做這事，還說上次在台北小巨蛋對女友的深情告白，女友說：「這樣已是極限了！」

蕭秉治表示女友希望以後結婚只要去登記就好，被問到登記了嗎？他則表示還沒有，另外透露媽媽去幫他算命，事業運到40歲會大旺，距現在還有兩年，因此他說和女友的婚事還要再等等。他也透露，過去媽媽幫他算過第一波運勢大旺在28歲，果真那年MP魔幻力量唱上小巨蛋。

丁噹今天獲得hito對唱歌曲，是她和陳華合唱的《致遠道而來的我們》。（記者王文麟攝）丁噹今天獲得hito對唱歌曲，是她和陳華合唱的《致遠道而來的我們》。（記者王文麟攝）

蕭秉治同門歌手丁噹今天獲得hito對唱歌曲，是她和陳華合唱的《致遠道而來的我們》，另外丁噹也獲得hito好聲音。

丁噹今晚穿得很性感。（記者胡舜翔攝）丁噹今晚穿得很性感。（記者胡舜翔攝）

丁噹今晚穿得很性感，笑說11月16日重返小巨蛋開上尺度會更大，被問到最滿意身材哪部分，她說是胸部，覺得很挺，被問若內衣廠商找她代言可以接受嗎？她笑說可以。

Energy在後台和蕭秉治（左二）、丁噹（中）合照。（相信音樂提供）Energy在後台和蕭秉治（左二）、丁噹（中）合照。（相信音樂提供）

今天Energy也獲得多項獎，在後台先和蕭秉治、丁噹合照，相互祝福。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中