李珠珢爆哭後返韓 深夜連線前隊友直播狂講「傻眼貓咪」

李珠珢直播中脫口「傻眼貓咪」。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢，憑藉精緻臉蛋及姣好身材深受粉絲喜愛，日前因不明原因突然淚灑球場，富邦小編聲稱是「睫毛倒插」，隨後球團表示是「身體不適」，目前也按既定行程返韓休息。昨（19）日李珠珢前球隊起亞虎戰友朴星垠邀請她連線直播，李珠珢瞬間收到上百份禮物，甚至意外脫口「傻眼貓咪」，逗笑大批網友。

相關新聞 李珠珢淚灑球場返韓 社群轉發1影片網大讚：很勇敢

請繼續往下閱讀...

李珠珢昨晚突然加入前隊友朴星垠直播，短時間內收到400份禮物，讓她驚訝不已，隨即想退出直播，朴星垠出言挽留她，而後兩人繼續聊天，這時高佳彬卻突然被拉進直播，李珠珢虧她是「傻眼貓咪」，朴星垠與高佳彬對這一詞感到很新奇，三人輪流互講，讓大批網友在聊天室笑翻。

李珠珢昨（19）日與朴星垠連線直播。（翻攝自YT）

事實上，李珠珢爆哭影片被瘋傳後，富邦悍將小編先是在網上稱，「珠珠睫毛倒插啦，剛剛補裝完就調整好了，大家不要亂猜」，不過仍無法平息外界揣測，球團方則再次出面回應是「身體不適」所致，盼望能給予更多正面鼓勵。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法