晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李珠珢爆哭後返韓 深夜連線前隊友直播狂講「傻眼貓咪」

李珠珢直播中脫口「傻眼貓咪」。（翻攝自IG）李珠珢直播中脫口「傻眼貓咪」。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢，憑藉精緻臉蛋及姣好身材深受粉絲喜愛，日前因不明原因突然淚灑球場，富邦小編聲稱是「睫毛倒插」，隨後球團表示是「身體不適」，目前也按既定行程返韓休息。昨（19）日李珠珢前球隊起亞虎戰友朴星垠邀請她連線直播，李珠珢瞬間收到上百份禮物，甚至意外脫口「傻眼貓咪」，逗笑大批網友。

相關新聞 李珠珢淚灑球場返韓 社群轉發1影片網大讚：很勇敢

李珠珢昨晚突然加入前隊友朴星垠直播，短時間內收到400份禮物，讓她驚訝不已，隨即想退出直播，朴星垠出言挽留她，而後兩人繼續聊天，這時高佳彬卻突然被拉進直播，李珠珢虧她是「傻眼貓咪」，朴星垠與高佳彬對這一詞感到很新奇，三人輪流互講，讓大批網友在聊天室笑翻。

李珠珢昨（19）日與朴星垠連線直播。（翻攝自YT）李珠珢昨（19）日與朴星垠連線直播。（翻攝自YT）

事實上，李珠珢爆哭影片被瘋傳後，富邦悍將小編先是在網上稱，「珠珠睫毛倒插啦，剛剛補裝完就調整好了，大家不要亂猜」，不過仍無法平息外界揣測，球團方則再次出面回應是「身體不適」所致，盼望能給予更多正面鼓勵。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中