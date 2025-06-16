閃兵集團案偵結 王大陸等28人起訴、首腦求刑5年

藝人王大陸（中）交出健保卡給閃兵集團企圖閃兵，因時間未能配合及首腦被抓而未遂，怎料他事後仍以健保卡遺失申請補發，涉偽造文書罪嫌。（資料照，記者王定傳攝）

〔記者王定傳／台北報導〕檢警偵辦男子陳志明為首的「閃兵集團」，教導藝人或役男裝病取得不實病歷免服兵役案，今日依涉犯妨害兵役治罪條例「以不法方式變更體位避免徵兵」及刑法「使公務員登載不實文書」等罪嫌，起訴閃兵集團首腦陳志明及成員李名宸、張忠、林逸楷，及涉嫌閃兵陳零九等藝人、民眾共23人；另，王大陸把健保卡交出企圖閃兵因時間未能配合及首腦落網而未遂，但他事後仍以健保卡遺失申請補發，涉偽造文書起訴，全案共28人起訴。

這次起訴的藝人包含陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓、陳向熙、陳信維、舞台劇演員黃博石等人。

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檢警調查，陳志明、李名宸、張忠、林逸楷自2016年起至去年1月間止，陳零九等23人收取5萬元至50萬元不等，共計403萬元費用。

檢警調查，陳嫌等人教導上述役男以憋氣影響血壓檢測或由陳嫌等槍手代為量測自費附掛的24小時血壓機等不法方式，取得醫院開立的重度高血壓（指收縮壓180mmHg以上，舒張壓110mmHg以上）診斷證明書後，由役男向區公所、兵役局或民政局辦理役男變更體位申請複檢，取得役男變更體位申請複檢核定通知書，將役男兵籍資料體位從「常備役」變更為「複檢過程中」或「體位未定」。

檢方查出，陳嫌等人再安排役男至醫院複檢，由陳嫌等槍手代為量測自費附掛24小時血壓機，取得重度高血壓複檢結果，致縣市政府徵兵檢查會將部分役男兵籍資料體位從「常備役」變更為「免役」，並陳報內政部役政司役男體位審查會審核後，核發役男免役證明書。

至於王大陸則涉以360萬元委託陳嫌處理逃兵事宜，且其長期在境外，無法親自在臺就診，遂將身分證及健保卡交與陳嫌，指派被告李名宸於2024年10月間，持王大陸的健保卡冒名至醫院就診，後因王大陸時間不易配合，且陳嫌於今年1月入獄，致未能完成後續逃兵犯行；怎料，王明知其身分證及健保卡未遺失，仍於今年2月間，偽以遺失為由向戶政事務所、健保署申請補發取得身分證及健保卡，此部份涉偽造文書。

檢方認為，陳嫌利用制度漏洞指示役男憋氣影響血壓檢測或安排槍手代檢，偽造不實檢測結果，並吸收共犯參與，使為數眾多役男規避服兵役義務，並以此為業牟取763萬元鉅額報酬，犯罪情節重大等情，建請法院從重量處，求刑5年以上徒刑；王大陸為逃避兵役，將證件交予陳嫌供冒名就診，復謊稱證件遺失申請補發以為掩飾，及坦承犯行等情，建請法院量處適當之刑。

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