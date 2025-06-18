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遭中國人批評台灣很落後 作家黃大米「1反應」打臉

作家黃大米在上海遇到一名中國人，當她的面批評「台灣很落後」，令她感到相當不愉快。（翻攝自臉書）作家黃大米在上海遇到一名中國人，當她的面批評「台灣很落後」，令她感到相當不愉快。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣作家黃大米近期遠赴俄羅斯旅遊，出發前她在上海住一晚才轉機，沒想到就在搭接駁車去飯店時，遇到一名中國大姐，對方親切詢問她從哪來，沒想到就在得知黃大米來自台灣後，對方竟當著她的面批評「台灣很落後」，讓她瞬間火冒三丈，不想與對方攀談下去。

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黃大米表示，自己在接駁車上被一名中國中年女子搭話，攀談過程中對方得知黃大米來自台灣，竟直言不諱表達嫌棄，指出台灣不僅天氣不好、潮濕，連空氣也不好，她完全不會考慮前往旅遊。對方的一番話讓黃大米感到非常不愉快，但又不想引發爭執，只好狂唸經穩定心情。對方看到黃大米沉默地壓抑怒火，也意識到自己講錯話，連忙打圓場表示，「我沒去過，我也是聽別人說的」。

此事讓黃大米意識到，在當事人面前批評其所屬國家是非常不禮貌的行為，她也暗自決定自己未來絕不會做出一樣的事。

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