館長中國行狂收戰利品 王浩宇見「違規」秒檢舉

館長15日晚間結束中國行在桃園機場受訪。（記者朱沛雄攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜中國行，15日晚間返國，昨（16）晚館長在臉書發文，說：「謝謝大陸粉絲們的熱情，這只是十分之一，其他帶不回來光是水果，就超多吃的也超多。」並秀出滿桌戰利品，其中包括許多香菸和酒類。對此，前桃園市議員、民嘴王浩宇表示，館長攜帶菸酒疑似超量，他已向相關單位檢舉。

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館長發文曬戰利品。（翻攝自臉書）

館長在這趟上海之旅中，不斷誇讚當地設施進步，並多次貶低台灣，讓不少網友看不下去；返台後，館長更是美滋滋發文炫耀自己在中國的戰利品，並稱圖中只有全部的十分之一。見此，王浩宇察覺館長疑似攜帶超過免稅額的菸酒入境，表示已向相關單位檢舉，並同步向民眾黨黃國昌委員陳情，「檢舉走私菸酒是黃國昌過去最熱愛的工作。他應該會監督吧？」

王浩宇懷疑館長攜帶超過免稅額的菸酒入境，表示已向相關單位檢舉。（翻攝自臉書）

最後王浩宇還不忘喊「浩宇報仇，一天到晚。」，貼文底下留言一片叫好。

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