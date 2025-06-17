晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長中國行狂收戰利品 王浩宇見「違規」秒檢舉

館長15日晚間結束中國行在桃園機場受訪。（記者朱沛雄攝）館長15日晚間結束中國行在桃園機場受訪。（記者朱沛雄攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜中國行，15日晚間返國，昨（16）晚館長在臉書發文，說：「謝謝大陸粉絲們的熱情，這只是十分之一，其他帶不回來光是水果，就超多吃的也超多。」並秀出滿桌戰利品，其中包括許多香菸和酒類。對此，前桃園市議員、民嘴王浩宇表示，館長攜帶菸酒疑似超量，他已向相關單位檢舉。

相關新聞：館長中國見「充電寶」好吃驚 網友抓包蘆洲館就有

館長發文曬戰利品。（翻攝自臉書）館長發文曬戰利品。（翻攝自臉書）

館長在這趟上海之旅中，不斷誇讚當地設施進步，並多次貶低台灣，讓不少網友看不下去；返台後，館長更是美滋滋發文炫耀自己在中國的戰利品，並稱圖中只有全部的十分之一。見此，王浩宇察覺館長疑似攜帶超過免稅額的菸酒入境，表示已向相關單位檢舉，並同步向民眾黨黃國昌委員陳情，「檢舉走私菸酒是黃國昌過去最熱愛的工作。他應該會監督吧？」

王浩宇懷疑館長攜帶超過免稅額的菸酒入境，表示已向相關單位檢舉。（翻攝自臉書）王浩宇懷疑館長攜帶超過免稅額的菸酒入境，表示已向相關單位檢舉。（翻攝自臉書）

最後王浩宇還不忘喊「浩宇報仇，一天到晚。」，貼文底下留言一片叫好。

相關新聞：館長遊中國什麼都說讚 名嘴不忍開嗆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中