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hito頒獎》催淚！盧廣仲夢到方大同 超越感官醒來哭了

盧廣仲帶來多首方大同作品。（記者王文麟攝）盧廣仲帶來多首方大同作品。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由Hit Fm聯播網主辦的「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮，今（21日）晚在台北小巨蛋進行，三金得主盧廣仲帶來多首方大同作品，追憶已故金曲歌王，唱到最後自己也哭了。

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事後盧廣仲到媒體中心受訪，被問到有沒有夢到方大同，他說原本不想多講，怕被說太煽情，在媒體要求分享下，他談到夢到方大同的夢境。

盧廣仲帶來多首方大同作品。（記者王文麟攝）盧廣仲帶來多首方大同作品。（記者王文麟攝）

盧廣仲談到：「他在夢中不是人形，是一團氣體，但我就是知道是他，那已超越感官，醒來有哭。」他還談到：「昨天彩排比較感動，因為台下沒人，可以專心唱，彩排有哭。」

盧廣仲夢到過方大同。（記者胡舜翔攝）盧廣仲夢到過方大同。（記者胡舜翔攝）

今晚演出中，還有個特別安排，方大同語音打給盧廣仲，他說以前方大同習慣錄語音給他，在方大同過世後，他去翻過去的對話，聽著方大同的聲音，他卻不在了，覺得有種不真實感，他覺得生命虛幻，有時會想方大同離世後有沒有去更好地方，提醒大家「把握當下」。

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