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怎麼了？TOKIO國分太一無限期停止活動 6節目全請辭

國分太一疑似涉及入案件。（翻攝自X）國分太一疑似涉及入案件。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本國民天團TOKIO的成員國分太一今天（20日）傳出很有可能無限期停止演藝活動，且日本報紙大篇幅指出他將遭到株式會社TOKIO開除，違法情事似乎涉嫌重大。

昨天晚上就傳出，出身傑尼斯的人氣偶像因為涉及事件，將無限期停止活動的消息。今天一早揭曉是TOKIO的國分太一，他突然向所有電視節目請辭，且將緊急召開記者會，甚至傳出他所屬的株式會社TOKIO將解僱他，形同引退，讓TOKIO僅剩下城島茂、長瀨智也兩人。

TOKIO國分太一（左起）、城島茂、松岡昌宏。（翻攝自X）TOKIO國分太一（左起）、城島茂、松岡昌宏。（翻攝自X）

日媒細數，國分太一至少手握6個節目，包括日本電視台「ザ！鉄腕！DASH！！」、TBS電視台「世界くらべてみたら」、東京電視台「男子ごはん」、MBS「TOKIOテラス」、BS10「国分太一のTHE CRAFTSMEN」、JFN廣播節目「国分太一　Radio Box」。

日本媒體大篇幅報導國分太一的新聞，但都尚未明說是什麼事件，僅以「不祥事」報導，寫最多的也只有《Sanspo》的「可能捲入金錢以及與女性的關係」。

TOKIO先前集體為山口達也道歉，如今輪到國分太一（左二）出事。（資料照）TOKIO先前集體為山口達也道歉，如今輪到國分太一（左二）出事。（資料照）

TOKIO在1994年出道，國分太一在2015年結婚，他一直是形象相當良好的藝人，堪稱演藝圈模範生般存在，隊內擔綱主持人，也執掌不少主持棒。2018年隊友山口達也因涉及猥褻女高中生退團，如今國分太一被與隊友合開的公司開除，恐怕事情不小。

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