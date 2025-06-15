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獨／回春名醫牛奶針害「車模林志玲」？再爆性騷案外案

「車模界林志玲」女模「泡泡」蔡語芯疑似施打牛奶針後陷入昏迷進而導致腦死。（翻攝自臉書）「車模界林志玲」女模「泡泡」蔡語芯疑似施打牛奶針後陷入昏迷進而導致腦死。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北市大安區醫美診所有「回春名醫」之稱的醫師吳紹琥因替「車模界林志玲」女模蔡語芯施打「牛奶針」，疑似造成昏迷，歷經19天搶救後，醫院宣告腦死，家屬忍痛做出拔管決定，檢警則朝過失致死罪偵辦，將吳紹琥列為被告。沒想到又有網紅N女發文，表示自己5年前受吳紹琥邀請體驗「減肥針」，但過程中遭到性騷擾。

台北市大安區醫美診所有「回春名醫」之稱的醫師吳紹琥爆出性騷醜聞。（翻攝自臉書）台北市大安區醫美診所有「回春名醫」之稱的醫師吳紹琥爆出性騷醜聞。（翻攝自臉書）

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N女在Threads上發文痛陳，5年前自己剛踏入自媒體界，應吳紹琥診所邀請前往體驗「減肥針」，原本以為是極佳的合作機會，沒想到吳紹琥表示：瘦身點滴能瘦身，且特別為N女加了美白與顧肝臟的成分。就在打點滴的過程中，N女表示自己的手臂爆血，詢問吳紹琥這樣的狀況正常嗎？吳紹琥回答「沒事」。幾分鐘後N女開始盜汗、暈眩、無力且身體無法動彈，當時吳紹琥竟趁人之危，在未經同意狀況下靠近N女，並以親吻及撫摸騷擾讓N女產生嚴重不適感，更覺得自己被侵犯，感覺很噁心。

網紅N女出面指控吳紹琥5年前曾經利用「體驗減肥針」之名對她進行性騷擾。（翻攝自IG）網紅N女出面指控吳紹琥5年前曾經利用「體驗減肥針」之名對她進行性騷擾。（翻攝自IG）

N女找了教會的朋友陪同報警，無奈警方表示這種事很多人遇過，但苦無證據。當時沒錢、沒背景也請不起律師的她，只能拚命賺錢忘卻這段不堪的過去，直到蔡語芯疑似施打牛奶針導致昏迷登上新聞，她才發現這個社會對有頭銜、有背景的人太寬容，決定不再沉默，著手整理證據打算說出真相。

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文章發出一天後，N女表示已有多名具相同經驗的受害者透過私訊與她聯繫，她們決定要勇敢下去，不懼權勢。N女說：「受傷從來不是羞恥，真正該感到羞恥的，是那些選擇漠視真相、隱藏良知的人」。本報記者致電吳紹琥醫師，至今無人接聽，未能取得回應。

網紅N女隱忍5年決定聯合其他受害者出面說出真相。（翻攝自Threads）網紅N女隱忍5年決定聯合其他受害者出面說出真相。（翻攝自Threads）

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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