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娛樂 最新消息

【12星座一週運勢6/16～6/22】巨蟹小情緒超載 天秤社交魂發功

星期一不憂鬱！旺運色＆幸運數字快記住！（達志影像）星期一不憂鬱！旺運色＆幸運數字快記住！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕這週很精彩，火星搬家、太陽搬家，大家的情緒也跟著搬來搬去，簡直比週末夜市還熱鬧。星座專家「安德魯的賤聲房」根據星象運行給出建議，6/17火星進處女座，多了一個超級龜毛腦袋，做事一定要挑對時間、用對方法、擺對位置。6/21太陽進巨蟹，加上夏至到來，情緒像瘋狗浪，說翻臉就翻臉，一不小心很容易說錯話，將自己推向浪尖和風口。

本週總結一句話：這週的你，很有可能一邊爆肝、一邊談戀愛、一邊整理房間，一邊懷疑人生。記得：能抱就抱，能笑就笑，不要當一個又累又不快樂的成熟大人。 

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

 

♈ 牡羊座

．工作：進度拉扯中，有點想翻桌，但也還是會努力把桌子擦乾淨，矛盾小羊是你。
．財富：放下你的手機，本週手機是你的破財口，尤其是看到限時折扣就覺得「不買會死」。
．健康：火氣容易亂竄，小心口破、睡不好。
．桃花：太急會嚇跑對方，請從「火箭模式」調成「慢煮溫泉」。
．幸運色：玫瑰粉
．幸運數字：9 

♉ 金牛座

．工作：不疾不徐慢慢來，效率不高但穩定收尾，主管很安心。
．財富：小發利市，投資運不錯，還會有「被請吃飯」的驚喜。
．健康：睡好吃飽又養胃，唯一風險是「胖得很均勻」。
．桃花：低調曖昧型戀愛進行中，你不說、他也不說，隱形粉紅泡泡只有你倆看得到。
．幸運色：抹茶綠
．幸運數字：2 

♊ 雙子座

．工作：拖延症上身，厭世魔王是你，做一半放一半，保持專心才能發揮你原有的水準。
．財富：衝動花錢買「療癒感」，賺得還好，花得倒是挺多的。
．健康：睡前少滑手機！不然腦子比白天還清醒，小心失眠的情形會有點嚴重。
．桃花：嘴甜人可愛，容易撩到人，撩到對方想搬來住你心裡，要小心撩到恐怖情人。
．幸運色：芒果黃
．幸運數字：5 

♋ 巨蟹座

．工作：進入「心情會影響績效」狀態，記得控制好自己的小情緒。
．財富：花在家庭、朋友、吃飯居多，雖然破費但值得。
．健康：身體還好，情緒浮動比較嚴重（適合泡澡＋聽悲歌）。
．桃花：感情運超級旺，有人會想黏著你不走。
．幸運色：盛典紅
．幸運數字：4 

♌ 獅子座

．工作：出風頭好時機，發言會被記住，但也容易被放大檢視。
．財富：有機會進財，但花得也快，金錢運像坐雲霄飛車。
．健康：壓力來時就亂吃亂喝，小心胃在你肚子裡暴動。
．桃花：自信爆棚有人迷戀你，但你本人還不屑一顧。
．幸運色：燦爛金
．幸運數字：1 

♍ 處女座

．工作：火星進來直接變鐵人三項選手，一天做10件事還嫌不夠。
．財富：小筆進帳穩穩來，最近買東西還挺有眼光。
．健康：進入「健康教主」模式，健身、蔬果、排毒全都來。
．桃花：會被那種「很穩很理性很乾淨」的人吸引。
．幸運色：羽毛白
．幸運數字：7 

♎ 天秤座

．工作：社交魂發光，團隊合作一把罩，建議你開多一點會。
．財富：錢來也去，開銷全用在「人際好感度經營」上。
．健康：睡眠不太穩，可能半夜被line吵醒、還回得很有禮貌。
．桃花：曖昧感十足，誰都覺得你可能喜歡他，要小心最近看人眼光不太準。
．幸運色：小貓棕
．幸運數字：6 

♏ 天蠍座

．工作：默默耕耘、情緒藏很深，但其實很需要抱抱，要懂得尋求協助。
．財富：財務狀況不算差，但容易為愛花錢、為感情買單。
．健康：易緊張、腸胃敏感，放空一下比你努力更重要。
．桃花：情緒很滿，但表面上還是裝沒事，有人會被你「悲傷的特質給吸引。
．幸運色：迷幻紫
．幸運數字：8 

♐ 射手座

．工作：學習力超強，會突然說「我決定考個證照，然後真的很認真，努力少年是你。
．財富：會因爲學習、進修、旅遊而有支出，但都花得心甘情願。
．健康：活力滿滿，整個人像開啟冒險模式，只是小心過嗨閃到腰。
．桃花：有機會遇到志同道合的人，邊講理想邊談戀愛～甜死人。
．幸運色：幸運草綠
．幸運數字：11

 

♑ 魔羯座

．工作：壓力大又不說，還裝沒事繼續扛，結果心累到想裸辭。
．財富：收支平穩，但你根本沒時間花錢（連網購都懶得開）。
．健康：睡不好＋緊繃＝自律神經打結，快去放風。
．桃花：悶著不說愛，對方以為你只想做朋友，大膽示愛才有機會。
．幸運色：夏蟬灰
．幸運數字：3 

♒ 水瓶座

．工作：靈感爆棚，創意爆表，但請別再把靈感寫在便當盒上，本週私事較多，要妥善安排避免影響工作！
．財富：容易衝動投資或購物，錢包問號中。
．健康：日夜顛倒成常態，小心爆痘＋爆氣。
．桃花：聊得來的突然就變得很近，愛就是這樣來的讓你無法預期。
．幸運色：寶寶藍
．幸運數字：12 

♓ 雙魚座

．工作：注意力飄飄飄，一會兒在報表，一會兒在昨天Netflix新上的韓劇，再不專心點，小心被打屁股。
．財富：容易為了感受花錢，按摩、香氛、花藝課…但也因此活得更像人，花在自己身上，比花在別人身上好。
．健康：情緒連結身體，小心肩頸緊繃＋易疲累。
．桃花：遇到藝術氣質、療癒系的人會很心動，但別太快融化。
．幸運色：日光黃
．幸運數字：10

星座專家「安德魯的賤聲房」研究星座已15年。（安德魯的賤聲房提供）星座專家「安德魯的賤聲房」研究星座已15年。（安德魯的賤聲房提供）

【專家小檔案．安德魯的賤聲房】

一開始會接觸星座，說真的，只是因為我那時候覺得人生卡到不行！感情卡累，工作也累，連每天呼吸都覺得累！每天醒來都很努力，但就是覺得自己永遠在原地。
我只是想知道：我的人生到底哪裡出了問題？我到底還有沒有可能過得比較順一點？
所以我開始研究星座。
也沒想那麼多，就是想幫自己找個出口，結果一研究就停不下來了，轉眼，十五年了。《安德魯的賤聲房》這個YouTube頻道，我經營了八年。一路從沒人看的影片開始，慢慢累積到現在超過17萬訂閱。
靠自己真實走過的那些撞牆經驗，爛愛情、和許多的不被理解，還有身邊朋友、觀眾們那些講一半就哽住的故事。
我把那些痛過、卡過、愛到懷疑人生的經驗，做成每一支影片，講給現在在卡關的你。

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