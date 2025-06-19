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趙娟週台灣脫了！韓籍啦啦隊女神較勁babyMINT尺度破表

趙娟週（左起）和babyMINT成員Vikky、粼粼、熙妍一起出海。（AHC提供）趙娟週（左起）和babyMINT成員Vikky、粼粼、熙妍一起出海。（AHC提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕女團babyMINT今天與韓籍啦啦隊女神趙娟週出席品牌活動，大夥搭乘遊艇前往基隆外海，行程滿檔的babyMINT難得穿上比基尼，與啦啦隊女神比美耍辣。

babyMINT開心表示：「我們本來就很愛水、很愛戶外活動！能放下行程擁抱海風，太幸福了」，更說以前不懂防曬，現在則是「誰不防曬誰就後悔」。

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團內舞蹈擔綱粼粼熱愛陽光，喜歡游泳與戶外活動，為了避免膚色不均，外出時都會擦防曬。栩栩是今年的學測生，受訪透露喜訊，「我考上想要的學校，不用考分科，前天去報名駕訓班」，近來更迷上騎腳踏車。

啦啦隊女神趙娟週性感入鏡。（AHC提供）啦啦隊女神趙娟週性感入鏡。（AHC提供）

趙娟週同樣熱愛戶外活動，她笑說：「我每週幾乎都在球場、攝影棚拍攝、活動現場等地奔波，這次能感受海風的吹拂，望著海放鬆，讓我重新認識了自然的美好」。

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趙娟週的韓國老家離海不遠，小時候常去海邊公園散步，來台後難得出海，她開心說。「基隆和北海岸讓我特別有親切感。」

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