hito頒獎》蔡依林遭爆私下面 蔡健雅被無情拒絕：我們就當朋友就好

蔡健雅今晚出席hito頒獎典禮。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后蔡健雅今晚出席hito頒獎典禮，她在後台巧遇壓軸演出的「Jolin」蔡依林，透露事先聽到Jolin愛犬「社長」的叫聲，才發現好友也在現場。

蔡健雅今晚出席hito頒獎典禮。（記者胡舜翔攝）

蔡健雅透露，本來要推薦發聲用的小道具給對方，結果卻被拒絕，「我覺得很失敗，每次她都打槍我，她比較難說服，是不容易被騙的客人。」透露私下常聊保健、按摩等養生話題。

請繼續往下閱讀...

蔡健雅今晚出席hito頒獎典禮。（記者王文麟攝）

蔡健雅入圍本屆金曲獎的華語歌后，下週六將出席頒獎典禮，她保持平常心，受訪回應：「該發生的就讓它發生。」

只是近來蔡健雅為了工作時常四處飛，都是靠最愛的體操紓壓，受訪透露有推薦體操給Jolin，可惜卻被無情拒絕，無奈笑回：「我覺得我們就當朋友就好，她每次都讓我很有挫敗感。」

相關新聞：hito頒獎》催淚！盧廣仲夢到方大同 超越感官醒來哭了

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法