台灣網紅集體拒業配嗆「我台獨」 中國拼多多慘吃癟

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國電商平台「拼多多」近日積極拓展台灣市場，透過在社群平台投放廣告、與台灣網紅合作等方式，試圖擴大品牌聲量，沒想到卻先吃癟踢鐵板。台灣多名立場鮮明的網紅紛紛在收到拼多多的合作邀約後火力全開，更開大絕以「我台獨」直球嗆聲，宣傳策略未啟動就先翻車。

網紅Debbie（左）、YouTuber艾琳等台灣內容創作者爆氣回絕中國電商拼多多的業配邀約。（組合照，翻攝自Threads、IG）

「孝女網紅」Debbie憑藉與父親的溫馨互動展現超高人氣，不僅溫暖許多人的心，就連「金曲歌后」曹雅雯也淪陷成為粉絲。沒想到，Debbie近日卻遭中國拼多多找上門，信件內容開價200元人民幣（約824元台幣），要求製作1支短影音掛上一週連結，且得先交件審核。

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不料，Debbie直接被這誠意欠奉的邀約給惹毛，爆氣回絕狠嗆「請問Reels報酬人民幣200還包含購買產品費用是在羞辱台灣人嗎？建議您可以先做功課，找出不是台獨份子的網紅再寄公版邀約信，比較不會浪費時間。」相當霸氣。

無獨有偶，YouTuber艾琳同樣收到拼多多的公版合作邀約信，她亦搬出政治立場強硬回擊，「不好意思我台獨份子，感謝你的邀請。」2人不僅明確表態主張，同時更獲得許多台灣網友、粉絲的力挺與支持。

此外，就連《大學生了沒》節目班底出身的女星陳艾琳也附和表示「叫艾琳的都台獨嗎？」不僅如此，多數KOL、網紅也紛紛表明自己同樣也收到此份邀約，不過皆一一拒絕業配合作，意外讓外界見識到台灣內容創作者的骨氣與底線。

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