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廖峻家務戰延燒 兒廖錦德放話嗆楊小姐：下月女兒婚禮去定了

廖峻（右）、兒子廖錦德。（翻攝自臉書）廖峻（右）、兒子廖錦德。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕72歲資深藝人廖峻三度中風後爆出家庭照護糾紛，兒子廖錦德與一名自稱「主要照顧者」的楊小姐槓上對簿公堂，情勢緊張。廖錦德11日曾透露，父親已經出院回家安養，安撫外界擔憂，不料他今（18日）再度曬出一張寫有「下個月女兒補辦婚禮是吧？我去定囉！」的圖文，外界解讀是在針對楊小姐喊話，瞬間掀起新一波熱議。

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廖錦德今稍早在文中寫下「下個月女兒補辦婚禮是吧？我去定囉！」但搭配圖中文字與近期與楊小姐之間的糾紛脈絡，令許多網友直覺聯想到是針對「楊小姐的女兒辦婚禮」發聲。也有網友誤以為是廖錦德自己女兒要結婚，留言問「不是才國中？」他則明確回應「不是我的」，隨後網友紛紛猜測「是某位小姐的女兒吧」、「我懂了」，留言氣氛帶有火藥味與嘲諷意味。

廖錦德放話將出席楊小姐女兒婚禮。（翻攝自IG）廖錦德放話將出席楊小姐女兒婚禮。（翻攝自IG）

不僅如此，更有網友嗨喊「要不要揪團祝福她」、「記得穿黑衣」、「現主時直接現身才精彩！」對於是否真有意「現場祝賀」，廖錦德則回應「這樣太熱鬧」，似乎意有所指但不明說。此外，有網友提醒廖錦德「不該先曝光行蹤，以免對方防堵」，整起事件雖未指名道姓，卻讓人感受到家務事延燒至社群戰場，充滿火藥味。

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