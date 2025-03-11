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孟耿如遭轟道歉無誠！極樂日本被抓包「真相曝光」

孟耿如（右）9日公開發聲道歉，同時也被友人標籤在日本，因而引發外界質疑聲浪。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）孟耿如（右）9日公開發聲道歉，同時也被友人標籤在日本，因而引發外界質疑聲浪。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼捲進MeToo風波後形象重挫，演藝事業全面停擺至今將2年，近日一家三口遭目擊出遊，開心享天倫的畫面引爆網友不滿情緒，連帶妻子孟耿如遭抵制並道歉。豈料與此同時，孟耿如被發現出現在友人的日本行的照片中，遭疑「邊玩邊道歉」再度遭轟，如今真相也曝光。

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孟耿如（右）因丈夫黃子佼受到波及。（翻攝自微博）孟耿如（右）因丈夫黃子佼受到波及。（翻攝自微博）

孟耿如近日被目擊與黃子佼、女兒出遊同享天倫，因各方質疑聲浪接踵而至，於9日發文致歉並承諾夫妻倆將誠心沉潛反省，遠離社群。時機敏感，孟耿如卻同時遭網友發現被友人標記在日本富士山的「新倉山淺間公園」，因而引發外界質疑聲浪「邊玩邊道歉」、「道歉沒有誠意！」

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面對各方輿論譁然，如今獲經紀人證實孟耿如「目前人在台北」，並非好友貼文中顯示的日本；實際上，孟耿如被朋友標籤在日本的這組照片，出遊時間則在2月份上半月。

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