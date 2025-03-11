孟耿如反遭群起圍剿！陳沂嚴斥傷害無辜「株九族才邪惡」

孟耿如因與黃子佼出遊享天倫挨轟，目前關閉所有社群帳號。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波後形象重挫讓演藝事業全面停擺，然而近日遭目擊一家三口開心出遊，這一幕瞬間引爆網友不滿情緒，也讓妻子孟耿如連帶遭受抵制並道歉承諾關閉社群。對此，網紅陳沂則逆風力挺孟耿如，更直言「株連九族才邪惡！」

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黃子佼因涉及性騷擾和購買持有未成年性影像，一審被判8個月徒刑併科罰金10萬元，天理難容的惡行罪不可赦，外界至今仍怒不可遏，如今一家三口被目擊溫馨出遊，連帶讓孟耿如被網友的怒火燒到，不僅遭網友圍剿撻伐，參演的戲劇《我們與惡的距離2》更遭抵制拒看。

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陳沂逆風力挺孟耿如，更直言「株連九族才邪惡！」（資料照，記者王文麟攝）

「我想說的是，禍不及家人！」陳沂針對此事則抱持著不同看法，因外界不滿孟耿如在黃子佼出事後仍留言力挺被認為是包庇罪犯，她坦言此舉是很差的危機處理，「但將心比心想像自己在那樣的處境下，震驚錯愕心痛各種情緒交雜，神智不清只想到要支持家人也是有可能的。」同時也坦言始終認為孟耿如是受害者。

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諸多網友閱畢後也分別提出己見，「大義滅親才有人會覺得她值得同情佩服」、「偽善的同情與理解」面對外界不同的聲音，陳沂則認為就算大義滅親也可能被說無情，因此分別做出回應「她（孟耿如）能做的就是安靜。」、「株連九族才是真正的邪惡，舉著正義大旗傷害無辜的人。」

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