劉至翰前妻爆慣性詐財 獨吞63萬旅費搞消失「犯案手法全起底」

〔記者邱奕欽／台北報導〕劉至翰的第二任前妻黃銘潔近日才遭控詐騙商家12萬元押金後消失，沒想到如今再被踢爆行騙早有前例，她在收取9名旅客共63萬元的帛琉高級行程費用後，卻於出發前一天臨時取消行程，並以天氣不佳為由承諾退款，事後卻人間蒸發遭砲轟「根本就是詐欺慣犯！」

劉至翰（左）第二任前妻黃銘潔遭控是詐欺慣犯。（翻攝自臉書）

隨著有商家指控12萬押金遭騙後，黃銘潔再被起底類似詐財行徑不只一樁，去年底就曾在「爆料公社」上被網友發文控訴，直指她曾以導遊身份向9名旅客詐取共63萬元旅費，旅程前一天卻突以海象不穩為由取消，當下她承諾將會全額退費，豈料爾後卻大搞神隱，不僅電話轉為空號，LINE更無人接聽。

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如今，有商家在未簽合約的情況下支付12萬元押金，黃銘潔當下也承諾出貨後會退款，未料至今音訊全無，目前案件已進入司法階段，相關受害人也正集結資料，爭取法律還清白。針對黃銘潔犯案手法皆如出一徹，網友們紛紛看不下去，砲轟她知法犯法、毫無悔意「根本就是詐欺慣犯！」至截稿前，黃銘潔未對相關指控公開回應做說明。

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