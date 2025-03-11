（獨家）曾國城期待黃子佼復出遭轟 吳宗憲怒嗆：有基本道德觀嗎？

黃子佼2023年捲入MeToo風波，更因手握大量未成年性剝削影像而遭判刑。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波、後續也因手握大量未成年性剝削影像而遭判刑，前陣子還因被拍到一家三口一同出遊而再度遭網友罵翻。曾國城今出席《天才衝衝衝》錄影，透露前陣子有耳聞黃子佼本來去年底要復出，自己本來還有些期待，此話一出遭到部分網友抨擊，吳宗憲得知後便激動說：「期待個屁呀！有沒有基本的道德觀啊？」甚至脫口：「他講這種話的話，可能連我也要抵制他了！」

曾國城今出席《天才衝衝衝》錄影，透露耳聞黃子佼本來要復出，自己本來還有些期待。（記者陳奕全攝）

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孟耿如前日發文表示自己會無限期關閉社群，且澄清丈夫沒計畫要復出演藝圈，希望能平息近日的風波。對此，曾國城稍早受訪時坦言本來還期待黃子佼去年底能夠回歸，無奈他現在他又多了一個麻煩事，「大半年前有耳聞他要復出，他已經在整理了，我就覺得很好呀，很期待，事情過去就好了。」徐乃麟則說：「這種事就順其自然吧！也沒辦法去要求任何製作單位。」

吳宗憲（圖）得知曾國城的發言後表達強烈不滿。（記者陳奕全攝）

曾放話若黃子佼復出，自己就要退出的吳宗憲，稍早聽聞曾國城的說法時，便強烈表達不滿，「期待個屁呀！有沒有基本的道德觀啊？曾國城講說他很期待？我有沒有聽錯？他講這種話的話，可能連我也要抵制他了！他是無酬做公益？這種還有資格留在演藝圈裡面？還想復出？本來還蠻同情他老婆的，現在一筆勾銷，一視同仁，有一點羞恥心的話，那就隱姓埋名離開人類社會。」

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