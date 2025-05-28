啦啦隊女神爆「當富商小三」 律師再曝1線索：她根本不怕公開

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師李怡貞近日登上節目踢爆，一名啦啦隊女孩與富商人夫有不正當關係，還傳出已經懷有身孕，她也透露，該女孩是現役啦啦隊員，且「林襄一定認識」，此言引起網友瘋猜；事件持續延燒，李怡貞再爆料，「她懷孕初期就去流掉了，還繼續跳啦啦隊沒間斷啦」，並怒斥女方「根本沒在怕公開！」

李怡貞爆料，啦啦隊女孩當富商的小三。（翻攝自YT）

李怡貞在節目表示，這段故事是經過原配授權才講述，該名富商人夫是台灣豪門，目前與妻子正在打離婚官司。某次原配帶著孩子外出用餐，意外撞見富商與女子聚餐畫面，事後原配循線追查，發現該女是啦啦隊成員，且曾在夫妻倆的其中一個住處中拍攝影片，還曾高調分享與富商出國旅遊的動態。沒想到該女孩懷孕、自己吃流產藥與墮胎，「原配的先生還有去幫她坐月子，流產藥還放在他們（原配）家中，還在家裡曬內褲。」

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事件持續延燒，李怡貞昨天在臉書發文指出，「你們心愛的傻白甜，就是毀人家庭不手軟的蛇蠍女」，透露自己在處理這起案件時，為原配爭取到巨額賠償，且整場法律戰非常激烈，絕非三言兩語說完，並加碼踢爆，「她懷孕初期就去流掉了，還繼續跳啦啦隊沒間斷啦」。

李怡貞今天也發文透露，富商和原配的小孩對寵物毛髮嚴重過敏，而這名啦啦隊小三卻侵門踏戶並留下各種足跡，導致正宮小孩每每回家都會大過敏，此次爆料除了曝光啦啦隊小三的惡毒行徑，也無意間提供啦啦隊女孩「有養寵物」此線索。

李怡貞認為，不說出小三的真實姓名過於便宜對方，直言「真的要說出來，我也沒有在害怕」，痛批小三「公眾人物捏，不想想哪位正宮（原配）誰遇到這樣子的囂張的小三誰當下不痛苦S的？」且女方在知道富商有婚姻狀況，甚至已收到法院訴狀副本後，仍堅持與男方交往，「這種不過分嗎？」

李怡貞痛斥，小三行徑明目張膽「根本不怕公開」。（翻攝自臉書）

李怡貞坦言，對於小三來說，侵害配偶權賠上千萬可能沒差，因為也是別人的老公賠，認為女方破壞家庭僅是隨手之勞。她也強調，這位啦啦隊女孩當時明目張膽的行事，「根本沒在怕公開」。

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李怡貞表示，不會回應任何揣測。（翻攝自臉書）

至於網路出現許多揣測，不少啦啦隊女孩無辜被點名，對此，李怡貞則說，「對於任何啦啦隊員的猜測或是澄清我都不回應喔！好好盡本分幫球隊加油，不要破壞人家的家庭又一邊騙阿宅就好喔！」

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