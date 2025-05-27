館長宣布前進中國 486先生吐槽賣便當

館長宣布前進中國。（翻攝自館長惡名昭彰YT）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「館長」陳之漢曾高喊反共，近期多次直播讚中國建設品質好棒棒，25日突宣布將前往中國，屆時會全程直播證明沒收錢，也不怕「被消失」，還說要去當「和平大使」，引發熱議。

486先生經常語不驚人死不休。（翻攝自陳延昶臉書）

對此，團購電商名人「486先生」陳延昶表示沒意見，「在我們民主的台灣，每個人都有自由旅行與徒遷的權利。」但說那些曾經去中國發展的人，例如藝人董至成和小甜甜，他們去中國的原因都是因為在台灣混的太辛苦，希望去中國能夠有好發展可以賺到錢，不過最後都回國。

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486先生說，如果館長是想去旅行，那當然沒問題，但若打算到中國創業，他不客氣說：「你是要去中國賣便當還是健身房？背後金主真的是白癡嗎？成功需要天時、地利、人和。在中國，你這三者有幾樣？在台灣你都經營不下去了，怎麼可能在一個陌生且政策不穩的環境中期待成功？」

最後486先生告誡館長：「這不是唱衰，而是提醒，沒事跑中國賣便當有比較贏嗎？」

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