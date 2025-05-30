劉若英回應了 《忘了我記得》爆抄襲後本人首發聲

劉若英編導的Netflix影集《忘了我記得》爆出抄襲風波。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕劉若英編導、謝盈萱、秦漢主演的Netflix影集《忘了我記得》近日上線，獲得熱烈討論，不過作家唐默在社群指出該劇劇情橋段與美國熱門影集《了不起的麥瑟爾夫人》（The Marvelous Mrs. Maisel）極度相似，人物設定與主題結構亦疑似高度借鑑，質疑是否構成抄襲。昨（29）日Netflix已回應《忘了我記得》是一部原創作品，並強調從前期到後製都保有原創精神。今（30）日劉若英也透過社群發聲。

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劉若英發文寫著：「有些記憶，你以為自己忘了，但某天，一句話、一首歌、一道光，它又回來了。」劉若英回憶拍攝《忘了我記得》時，她和工作人員一邊拍一邊罵自己幹嘛寫那麼難演的戲，她說：「剪接 調光 特效 聲音 做音樂 做聲音的時候，一邊笑、一邊哭 上線的時候…我們只想找個角落先躲起來偷看留言。被讚被罵都好，因為你看了。」

劉若英（右）編導、謝盈萱（左）、秦漢主演的Netflix影集《忘了我記得》。（本報資料照，記者陳奕全攝）

對自己作品只敢偷偷看留言的劉若英認為，很多人說《忘了我記得》是親情片、是文藝片、是療癒片，但對更多人來說「它是一部會讓你哭的片」。劉若英也開玩笑說「對我來說它是－－恐怖片。因為裡面的每一幀對我來說都歷歷在目，每一句台詞，當初我和編劇寫下的時候，用的眼淚不比你們少。」

Netflix《忘了我記得》上線記者會；製片人李耀華（左起）、劉若英、霍建華、秦漢、謝盈萱、周采詩、劉品言。（本報資料照，記者陳奕全攝）

劉若英承認，自己稍微浪漫化照顧者與被照顧者之間的真實：「因為如果你真的經歷過，你就知道，那些無力、蒼白、撐不下去的殘酷時刻——根本不需要我再花篇幅去描述。即便那些時刻，不可能被未來的任何一天替代；那些眼淚，也不可能被任何相同題材的故事分攤。」她沒有提及是否抄襲，但表達「我更想做的，是讓你知道：你的心情，我懂。爸爸側著身給女兒的一眼對望，女兒坐在急診室或加護病房門外對上天的祈禱，只能打針的那雙手、插著管的日常、以及那些你不敢哭出來的瞬間——我們拍下來了。」

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劉若英表示，如果有人看了《忘了我記得》哭了，並不是團隊、演員有多厲害，是因為你也曾經，忘了又記得。文中雖然沒有提及抄襲，卻字字句句說出拍攝時的笑與淚，用另一種方式證明了這齣戲是她的原創。

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