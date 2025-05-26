吃播網紅「芭樂水水」驟逝！消失1個月親友證實：登出人間

美妝吃播網紅「芭樂水水」驟逝。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣美妝吃播網紅「芭樂水水」以甜美外型及可愛逗趣的風格，深受觀眾喜愛，擁有大批年輕粉絲追隨。怎料，她於24日突然傳出過世噩耗，親友悲痛發文證實，其IG自介也改為「遠走高飛登出人間，啟程新旅途」。

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芭樂水水過去一個月未曾更新動態，令不少粉絲擔心她的近況，沒想到最終等來的是令人悲痛的消息。日前，親友代為發文證實死訊，「很遺憾地告訴大家，我們最愛的美妝吃播系寶藏女孩——芭樂水水，在2025年5月24日，正式卸下她的美妝裝備，帶著吃不完的食慾，笑著飛去天堂開新頻道了。」

親友悲痛發文證實死訊。（翻攝自IG）

代為發文的友人透露，芭樂水水日前因病住院，最終不敵病魔離世，過程中她依然勇敢面對，「這趟旅行雖然來得突然，但水水撐住了每一個難熬的瞬間，就像她一直以來一樣——努力、認真，又閃閃發亮。」並感謝粉絲一路支持，「芭樂水水只是換個地方繼續發光，等我們哪天再相見，她應該已經在那邊開箱天使專用聯名彩妝加吃播啦～」。

芭樂水水家屬決定取消追思會。（翻攝自IG）

隨後，芭樂水水的摯友再發限時動態表示，「我們也收到大量私訊，其中部分自稱為相關人士，內容帶有引導性言論，為避免更多誤會與壓力！家屬決定取消原定公開的追思會！告別式也將不對外公開舉行！」至於是否提供線上參與方式，仍在討論中，後續如有進一步消息，將另行告知。

摯友最後懇請外界給予空間與尊重，「謝謝大家一路以來的關心與支持，也懇請給予家人一些空間與時間整理情緒，給予水水及家人體貼與尊重！感謝大家的理解與體諒，最後讓水水安心走完最後一程」。

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