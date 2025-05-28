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賈永婕拚了！出戰世壯運遭嗆「不上班？」 6字回敬酸民全閉嘴

〔記者邱奕欽／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會熱烈展開，水球賽事於26日點燃戰火，「台北101董事長」賈永婕當日雖然因赴美參與紐約「台灣日」開球活動錯過首戰，不過她誓言將於今（28日）早上9點壓軸出賽，然而卻遭網友質疑「不用上班嗎？」面對外界疑慮，賈永婕以6字回敬讓酸民閉上嘴。

賈永婕今將出戰世壯運女子水球。（組合照，翻攝自臉書）賈永婕今將出戰世壯運女子水球。（組合照，翻攝自臉書）

賈永婕日前赴美為紐約大都會台灣日活動開球，因此未能參與水球女子30+40+50+組的首戰，不過她昨（27日）自信曬出世壯運選手證，興奮喊話：「人生不瘋怎麼對得起自己！」同時透露自己今早9時將為最終戰壓軸登場，盼能為所屬「Friday隊」注入新能量。

才剛返台就火速披掛上陣，賈永婕也忍不住自嘲「我想我是瘋了！那就下水吧！繼續瘋吧！」展現拚勁與活力。不料，此次參賽計畫卻被部分網友質疑「賈董不用上班嗎？」對此，賈永婕直球颯爽回應「選手也是上班！」

面對網友幽默提醒「暖身做久一點，失誤太多請吃大餐！」賈永婕則爽快答應「吃大餐沒問題！」展現大器風範；就連閨蜜郁方也忍不住驚呼「你到底是多有活力？」面對好姐妹，她則調皮撒嬌「哈哈我還可以陪你聊更久！」言行間顯見她全身充滿正能量，不僅為隊伍拚搏，更再度以自身行動詮釋熱血人生。

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