65歲資深玉女還完1億巨債！認了企業家喊包養要她當小三

「永遠的玉女」周思潔宣布將舉辦個人演唱會。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「永遠的玉女」周思潔與金曲歌王蕭煌奇合作推出新EP《人生就是學》，今日並宣布將於9月20日在TICC舉辦個人演唱會「不晚」，嘉賓康康身送花力挺。5年前她的愛犬「周Lucky」離世，她至今仍隨身攜帶牠的骨灰，提到愛犬她忍不住落淚，「牠是公的，我都會說『讓媽咪摸一下小蛋蛋』。」康康笑虧：「她也是有慾望。」逗得她破涕為笑。

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康康透露27日是與太太的結婚週年紀念日，昨天則是自己生日，深夜仍與周思潔通電話深聊30分鐘，周思潔在台上還突然摸他的臉說：「你皮膚很好。」康康也不忘幽默回應：「我結婚了，妳不要這樣。」

周思潔與嘉賓康康（右）。（記者陳奕全攝）

兩人是在節目中相識，當時康康專門訪問東山再起的藝人，周思潔說：「那時候我負債1百萬，但製作單位都叫我不要講，因為來的嘉賓都是負債幾億、人生大起大落的。」

周思潔曾還清1億巨債，康康直呼周思潔是相當正面的教材，可以給澎恰恰鼓勵，她說每個人狀況不同，「我也相信澎哥有智慧，看報導未必寫出真正的關鍵點，我祝福他，以他的能力會還清。」

周思潔曾還清1億巨債。（記者陳奕全攝）

至於負債期間，會不會差點誤入歧途？她坦言當時確實有企業家透過朋友，稱要金援幫忙她，但交換條件是做他女友，而企業家有家室，就是要包養她當小三，她當然不肯，「我是一步一腳印，有些人給男人照顧當然很好，但我是屬於靠自己」。

65歲的她單身多年，目前已準備好接受新的感情，開出的男友條件是能讓她信服，「我應該不容易吸引渣男，有次去國外旅遊大家說應該會有豔遇，結果一個搭訕我的都沒有」康康不敢隨意介紹，笑說：「順其自然，萬一找到賭博、吸毒、打老婆的，那還不如不找。」

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