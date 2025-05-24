李亞萍控女婿「半年不給見家人」 余祥銓揭通話內幕

余天（左）愛妻李亞萍透露，已經半年沒見到家人。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故女星余苑綺丈夫「Gary」陳鑒淪為詐騙集團車手，去年11月被新北地方法院依詐欺等罪判刑2年，合議庭考量坦承犯行，且獲得被害人原諒，宣告緩刑5年；原先余天和李亞萍有意爭取2個家人的監護權，後來雙方達成共識，1週讓家人回余家2次，沒想到李亞萍日前透露，已經半年沒見到他們，余祥銓也證實此事。



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據《三立新聞網》報導，余祥銓受訪時指出，過年後就沒見過2個家人，期間曾致電給Gary弟弟，對方卻沒接電話，後來Gary姑姑才回電給李亞萍，他憶起那通電話的內容，無奈表示，「他姑姑開擴音，把電話拿給樂樂問她說，你要不要回去找外公外婆啊？電話背景聲音聽起來有一堆人，樂樂就回說不要，她人就住在陳家，她能拒絕嗎？」



余祥銓證實半年沒見到家人。（資料照）

余天和李亞萍聽完相當難過，雖然法官判1週可看到2次，但家人若是沒有意願，也無法強制。余祥銓揣測，可能是Gary覺得出事時，余家人都沒幫忙講話，心生怨念，才不給看家人。他坦言，非常想念2個家人和自己女兒一起玩的畫面，不過，他相信Gary會好好照顧他們，「只希望他能真的好好把家人照顧好就好了。」

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