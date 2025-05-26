不甩姊姊撤銷國籍風波 歐陽娣娣高喊中國為「國內」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陸委會近期查核配合中國宣傳的台灣藝人，網路上有影片稱，歐陽娜娜「被台灣政府註銷國籍、終身不得入境」，對此，陸委會主委邱垂正澄清，此為假訊息。今（26）日，內政部再度澄清，「歐陽娜娜是具中華民國國籍的國民，目前查無中國身分，沒有撤銷國籍或身分證的問題」。雖然歐陽娜娜仍被炎上，其妹歐陽娣娣卻懶甩風波，發布影片並稱中國為「國內」。

歐陽娜娜（圖左）近日捲入國籍風波，歐陽娣娣（圖右）不受影響。（翻攝自微博）

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今日，歐陽娣娣上傳一段4分40秒的開箱影片，可見她開箱近期收到的禮物，其中美國瑜珈服飾品牌「Alo Yoga」，特意送上運動服、包包、襪子及鞋子等商品，令歐陽娣娣相當開心。在介紹商品時，歐陽娣娣脫口說出「哈囉，好期待他在國內開店」，此品牌預計將在上海開設首家分店，因此讓不少人推測她口中的「國內」就是中國。

歐陽娣娣稱中國為「國內」。（翻攝自小紅書）

歐陽娣娣經常追隨姊姊歐陽娜娜講出親中言論，還曾在選秀節目上自稱「來自中國」，引發不少熱議。近期歐陽娜娜陷入國籍遭撤除的風波，不過姊妹倆仍不受影響，昨（25）日照常出席音樂會，並合唱《太聰明》場面溫馨感人，為歐陽娜娜《Love Letter》巡演最終場劃下完美句點。

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