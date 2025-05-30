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娛樂 最新消息

黑手疑介入？韓國翠雀花人權影展爆爭議 兩紀錄片開幕前夕突遭撤映

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第五屆首爾翠雀花國際電影節尚未正式開幕，便爆發重大爭議。原定為官方放映場地的MEGABOX東大門分店，於5月29日晚間，即電影節開幕前一日，突襲式宣布取消所有電影節影片放映，並未事先通知主辦單位與觀眾，引發各界對言論與藝術自由遭打壓的關切。

紀錄片《國有器官》在首爾翠雀花國際電影節開幕前一天突然被撤映。（資料照，台灣大哥大MyVideo提供）紀錄片《國有器官》在首爾翠雀花國際電影節開幕前一天突然被撤映。（資料照，台灣大哥大MyVideo提供）

此次遭下架的作品包括紀錄中國強摘法輪功學員器官真相的紀錄片《國有器官》，以及記錄2019年香港反送中運動的《時代革命》。其中，《國有器官》原訂於5月31日首映，全場89席門票已售罄，6月1日場次也幾近完售。韓國觀眾不僅無預警被取消觀影權益，電影節主辦方亦未收到任何正式通知。

《國有器官》導演章勇進表示：「這是一部與政治無關的作品，探討的是人性與人權等普世價值，這種粗暴干涉非常遺憾。」根據主辦單位表示，當向MEGABOX查詢時，東大門分店僅簡短回應：「無法支持帶有政治傾向的電影節」，稱是在透過媒體報導後才認知節目內容。

然而，翠雀花國際電影節事務局負責人許銀道駁斥此說法，強調放映安排與相關資料早在事前親自提交，對方不可能不知。許銀道直言：「昨天開放售票，今天就突然被取消，我認為是遭到外部施壓才做出這種決定。這不是一般突發狀況，而是明確干預國際影展節目，是嚴重事件。」

紀錄片《時代革命》紀錄香港人民為了爭取民主走上街頭。（資料照，時代革命提供）紀錄片《時代革命》紀錄香港人民為了爭取民主走上街頭。（資料照，時代革命提供）

他進一步強調：「如果我們對此類行為選擇沉默，就是在放棄藝術與表達的自由，也是在背離自由民主制度。我們不會輕描淡寫處理此事，將積極揭露真相，讓全韓國民眾看見這起事件。」

台灣法輪功學會理事長蕭松山指出，《國有器官》去年在台上映期間，也曾遭遇疑似來自中共的恐嚇與打壓，仍獲觀眾熱烈響應。「現在連在韓國也遭打壓，不禁讓人質疑，中共的黑手是否已滲入當地影展與文化場域？」

目前MEGABOX總部尚未針對事件發表任何正式說明。

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