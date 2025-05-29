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娛樂 最新消息

黃安好慘！才爆遭取消國籍 健康又抱恙「最新病況曝光」

黃安2016年罹患心肌梗塞，長居中國卻每3個月回台就醫、拿藥，如今健康再度抱恙。（翻攝自微博）黃安2016年罹患心肌梗塞，長居中國卻每3個月回台就醫、拿藥，如今健康再度抱恙。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕66歲「舔共藝人」黃安長年旅居中國，不僅頻將親中言論掛在嘴上，更時常無恥表態「愛用台灣健保」，言行讓台灣民眾各個嗤之以鼻，並投以鄙夷不屑的目光。沒想到，黃安近日才被爆因宣揚武統遭取消台灣國籍，如今身體健康又亮起紅燈。

相關新聞：黃安回台過中秋！ 一下飛機「秒用健保打針」挨轟寄生蟲

黃安昨（28日）透露一早起床就「全靠意志力撐住」，儘管身體不適仍打算拍影片更新動態，「如果下午精神嗓音還行，就錄製視頻，堅持更新。」他表示是小感冒，「人吃五穀雜糧，怎能不生病？安帥感冒了！」不過回顧過往病史，他自2016年罹患心肌梗塞後，每3個月就回台就醫、拿藥，被外界嘲諷是「健保爽用代表」。

不僅如此，近來有社群平台瘋傳「大快人心！黃安公開宣揚武統台灣！台灣宣布取消其國籍，被剝奪台灣公民權利，永久禁止入境台灣」影片，各界輿論甚囂塵上。對此，陸委會昨日嚴正表示內容虛假不實、刻意偽造，意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制，請民眾切勿輕信、轉傳

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