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娛樂 電視

金鐘59》大膽鮮黃小S驚呆紅毯 網友不懂：是鳳梨？

「小S」徐熙娣的服裝帶給網友不小的震撼。（攝影新聞組攝）「小S」徐熙娣的服裝帶給網友不小的震撼。（攝影新聞組攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（18）晚在台北流行音樂中心舉行盛大頒獎典禮，先前眾星爭奇鬥艷走紅毯，但是讓人印象最深刻的果然還是古靈精怪的「小S」徐熙娣，她以一身鮮黃的誇張禮服讓全場都看呆，入圍綜藝節目主持人獎的她，還在紅毯上獻唱〈武則天〉，效果十足。

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小S的艷黃色蓬裙不但有低胸設計，胸部旁還有兩片延伸出的翅膀，下半身的設計也讓人瞪大雙眼，裙子在膝蓋附近做了花苞型設計，讓身材纖細的小S看起來屁股變大了。

小S的服裝被網友虧是「鳳梨」。（攝影新聞組攝）小S的服裝被網友虧是「鳳梨」。（攝影新聞組攝）

PTT網友對這套服裝的接受度意外的高，當小S出現在紅毯時，網友打出「小S！！」可以感受到驚訝程度。有些網友認為小S的造型像古典桌腳、有些人覺得像香蕉或鳳梨之類的水果，還有人大笑說「這什麼花苞服裝XDDDDDDD」、「水果盒裡面的海綿」，雖然很多人虧小S的服裝，但網友也很中肯地說：「小S最後讓紅毯終於有點好笑，前面太中規中矩」。

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