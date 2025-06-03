亞亞、小薇聽了秒變俗辣！中配「大瑤」霸喊：老公若為保台戰死，我上前線給他收屍

何新瑤常向中國與台灣兩地粉絲分享在台生活日常。（截圖自YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在中配網紅圈小有名氣的「大瑤」何新瑤，撻伐不公不義之事，向來嘴下不留情，她前陣子因評論網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統、被廢止依親居留許可一事，再度遭中、台兩地部分網紅出征，拿她鞭屍，氣得她今天拍片回嗆，「我現在是中華民國臺灣人，我以後死了要葬在臺灣的」，就算哪天她老公為了守護台灣上戰場，她也絕對支持，「 如果他死了，我給他上戰場收屍，如果他活著回來，我一定讓他看到家裡邊有一盞燈亮著，他的老婆在等他回來。」

中配「大瑤」今早在YouTube放上一段影片，對於中配圈有人吐槽她口口聲聲喊愛台灣是為了流量，她反唇相譏，「我蹭我自己的家有錯嗎？蹭得爽死了。為什麼？因為我現在是中華民國臺灣人。」

請繼續往下閱讀...

她在片中直言，「我在中國大陸生活了20幾年，我目前40歲，我已經來台灣10幾年了，不用再多少年，我就跟在中國大陸之前，生活的時間一樣長，我以後死了要葬在台灣的，因為我小孩子在台灣，我老公也在台灣，而且我之前說過，就算是我老公不要我跟我離婚了，我也不回大陸生活了，因為我在台灣習慣了，所以，以後這裡一定是我生活最長時間的一個地方。」

針對有部分親中分子拍片或到留言區以「武統台灣」堵她，她也毫不示弱，直球回擊：「我老公是一個台灣男人，他跟很多台灣男人一樣，千千萬萬的台灣男人一樣，他一定會守護自己的家園，一旦有什麼事情，他一定是衝上前線，守護這個家園的這一個，保護著親人老小，保護著台灣的老弱婦孺的這個男人。」大瑤發揮台灣媳婦本色，「如果他死了，我給他上戰場收屍，如果他活著回來，我一定讓他看到家裡邊有一盞燈亮著，他的老婆在等他回來…。」

身為台灣媳婦，何新瑤向來不吝發表愛老公、愛女兒、愛台灣言論。（截圖自YT）

尤其最後這一段話，釣出許多網友感動留言，「台灣很小，但是真的很好很好！讓我們一起守護著家園，瑤加油！❤」、「妳老公沒有愛錯人。」、「中華民國台灣人就是爽啦！」、「今天聽大瑤一席話很感動，我今年63，老共膽敢犯台，我也會上戰場保國衛國，大瑤讚喔」、「聽完妳今天的這席話，身為台灣人，真讓人感動，我相信看妳節目的人絕大部分都會認同妳已是一個真正愛這塊土地的新住民，謝謝妳。」

更有網友自封「鐵桿瑤家軍」力挺大瑤到底，「每次看到大瑤又得為了回應某個誰的質疑，又必須來一次像投名狀的陳述，我就覺得好心疼。」、「我66歲, 看了這期, 重新訂閱妳的頻道.我們不想挑釁 ,但絕對會挺身而出捍衛自己的土地價值」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法