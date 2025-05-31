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（專題）《忘了我記得》秦漢當年有多紅？「瓊瑤元祖男神」10件事必須知道

〔記者蕭方綺／專題報導〕劉若英編導，謝盈萱、秦漢、霍建華等人主演的Netflix台劇《忘了我記得》上週上線，秦漢與謝盈萱詮釋風格迥異卻情感濃烈的父女關係深獲觀眾好評，尤其是秦漢所詮釋的樂爸，一開始騎腳踏車開心跑跳，模樣幽默帥氣，到後期因罹患失智症，眼神失去光彩，歲月淬鍊下的演技扣人心弦。

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有年輕的觀眾因這齣戲才曉得秦漢原來年輕時在瓊瑤時期是「二秦二林」的男主角，但也有老粉絲從年輕看到現在，還稱「秦漢年輕時只覺得他帥，直到看完《忘了我記得》秦漢的演技才知道他不只是帥，他演技是真的有實力」。本報盤點10件關於秦漢的小故事，是喜歡秦漢的你不容錯過！

秦漢（左）在《忘了我記得》與謝盈萱詮釋風格迥異卻情感濃烈的父女關係，深獲觀眾好評。（Netflix提供）秦漢（左）在《忘了我記得》與謝盈萱詮釋風格迥異卻情感濃烈的父女關係，深獲觀眾好評。（Netflix提供）

1. 父親是抗日名將、革命軍將領

秦漢的父親是中華民國國民革命軍將領、抗日名將孫元良，曾經歷過八百壯士死守四行倉庫，在第二次國共內戰中任國軍擔任第16兵團總司令，赴台後創辦瑞祥針織公司任職董事長。秦漢的母親來自廣東，是一位經營畫廊的負責人。

秦漢來自這樣顯赫的軍事家庭背景，與他在愛情文藝片中一線小生的形象形成強烈對比，但秦漢外表不僅長得和父親一樣高大帥氣，還承襲到母親的藝術細胞，擅長抽象畫和山水畫，曾經短暫任職畫家，畫作銷量不俗。

2. 曾短暫當過畫家

秦漢高中時期曾考進中影演員訓練班，後來又加入國聯電影成為基本演員，拍了第一部電影《遠山含笑》之後去服兵役，歷經海軍陸戰隊服役三年後退伍。退役後他學一段時間繪畫想以此謀生，主創抽象畫及山水畫，並把作品拿到母親經營的畫廊中展覽銷售，但之後重返演藝圈演出電視劇《七色橋》，真正開始他的演藝人生。

林青霞、秦祥林和秦漢1977年合作的電影《我是一片雲》。（翻設自IG）林青霞、秦祥林和秦漢1977年合作的電影《我是一片雲》。（翻設自IG）

3. 藝名「秦漢」由來

秦漢的本名為孫祥鐘，李翰祥導演幫他取了第一個藝名「康凱」，也曾使用過藝名「孫戈」。後來由導演姚鳳磐幫他改新藝名「秦漢」，後來以此藝名縱橫演藝圈。 

4. 當年的白馬王子曾拍鹹濕電影？

 秦漢在早期還未真正大紅大紫成為台灣的「白馬王子」前，曾赴香港拍攝鹹濕電影作品《面具》，於劇中飾演牛郎。男主角須面對著社會中各式各樣的人，片中多充滿多個鹹濕片段，在當年封閉的70年代，又是露點又是直接有男同志情節，可說是當時最前衛大膽的電影。多年前在一訪談中秦漢提到此經歷，他說當時覺得文藝愛情片太過虛幻，想要追求不同的角色嘗試才拍。

林青霞（中）當年狂愛秦漢（左），原本秦祥林（右）根本無法介入。（翻攝自網路）林青霞（中）當年狂愛秦漢（左），原本秦祥林（右）根本無法介入。（翻攝自網路）

5. 《窗外》紅遍華語圈

秦漢25歲那年開始演出第一部電視劇《七色橋》，27歲接下成名作《窗外》，這部電影是言情小說家瓊瑤的處女作，取材於自身的師生戀，該片上映後不僅捧紅18歲的女主角林青霞，也讓飾演其丈夫「李立維」的男星秦漢聲名大噪，2人之後接演《我是一片雲》假戲真愛，陷入熱戀同時開啟秦漢、林青霞長達20多年的情愛糾葛。

6.斬獲亞太影展、金馬獎雙料影帝

秦漢在1978年真人實事自傳改編電影《汪洋中的一條船》，成功地塑造出患有先天性小腿萎縮的教師「鄭豐喜」，勵志不懈、正向積極的生命鬥士形象，感動無數觀眾，也讓秦漢一舉抱回亞太影展、金馬獎雙料影帝，演技實力獲得認可。

趙永馨（右2）常和秦漢（左起）、劉雪華合作，右為徐貴櫻。（資料照，記者潘少棠翻攝）趙永馨（右2）常和秦漢（左起）、劉雪華合作，右為徐貴櫻。（資料照，記者潘少棠翻攝）

7. 以瓊瑤劇再登上演藝巔峰

1980年代中期瓊瑤轉戰至電視劇，秦漢在瓊瑤鼓勵之下轉戰戲劇圈，搭檔「眼淚皇后」劉雪華演出小說改編電視劇《庭院深深》，引發空前絕後的熱潮，不但贏得法國第一屆金獅獎影帝的榮耀肯定，還登上演藝事業第二高峰。

秦漢憑著瓊瑤戲《幾度夕陽紅》、《庭院深深》成為台灣家喻戶曉的演員，當時瓊瑤捧紅了秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌，打造「二秦二林」黃金時代，也開啟了他們在台灣愛情文藝片領域中叱吒風雲的光輝歲月。

秦漢年輕時模樣俊俏。（翻攝自網路）秦漢年輕時模樣俊俏。（翻攝自網路）

8. 糾葛如劇的感情世界

秦漢縱橫影壇超過一甲子，除了工作成績之外，他的感情世界可比擬瓊瑤轟轟烈烈的愛情片，也是當年娛樂頭條的常客。秦漢與林青霞糾葛的感情、「二秦二林」中的秦祥林對林青霞產生好感，三人間複雜的三角戀也是當年觀眾關注的娛樂頭條。

1971年秦漢與名媛邵喬茵結婚，並育有兒子孫國豪和女兒。1973年秦漢與當時僅18歲的林青霞一起合作瓊瑤首部電影作品《窗外》，兩人成為當年最熱門的螢幕情侶，後來傳出秦漢與林青霞的緋聞，但當時觀眾視為片商炒作，直到1979年林青霞在亞洲影展中發生服藥過量意外，媒體報導秦漢特殊的關切，引爆秦漢夫妻離婚危機。

戲劇化新聞連串報導後，秦漢與邵喬茵1980年離婚，林青霞因怕遭受小三罵名走避美國，秦祥林也追赴美國，兩人在美國訂婚。秦漢因為家庭的羈絆與前妻邵喬茵在1981年復合，兩年後再度分手。

秦漢真正單身後，林青霞不久與秦祥林解除婚約，恢復單身的兩人又在一起。可能是瓊瑤作品的感染力，1985年秦漢、林青霞正式認愛，大眾都蠻能接受。兩人於1990年合作電影《滾滾紅塵》。此後，兩人分分合合的感情狀態常受到大眾媒體關注，直到1994年林青霞與香港富商邢李㷧結婚，兩人如劇般的感情故事劇終。

林青霞（右）自認愛秦漢比較多。（翻攝自網路）林青霞（右）自認愛秦漢比較多。（翻攝自網路）

9. 睽違24年回歸台劇《忘了我記得》

秦漢年輕時曾算過命，算命師稱他的戲劇生涯到72歲就結束，沒想到72歲時全球疫情爆發，秦漢心想：「還真準，剛好發生了這麼個世界級的大事件。」沒想到之後接到劉若英編導的《忘了我記得》演出邀約。

他和劉若英曾一起拍攝《南京1937》，自認關係「雖無深交但也算舊識」，加上張艾嘉算是共同好友，所以當劉若英誠懇地邀請他演父親的角色，秦漢沒看劇本就答應了，還打趣稱：「這次導演找我拍戲豈不是破了算命先生的預言？」秦漢的最後一部台劇作品是2001年的古裝劇《才子佳人乾隆皇》，相隔24年再度回歸台劇，真摯感人的演出讓人動容。

秦漢（中）的可愛與天馬行空想法，征服了謝盈萱（左）和劉若英。（Netflix提供）秦漢（中）的可愛與天馬行空想法，征服了謝盈萱（左）和劉若英。（Netflix提供）

10. 好體力與嗜好

秦漢在《忘了我是誰》演出的爸爸是個活潑、想法天馬行空的老父親，戲外的他也是活蹦亂跳，首映記者會時，他一路小跑步並跳上舞台，宛如過動兒的行徑讓台上的謝盈萱嚇壞，他還重現劇裡雨中跳舞橋段，拉著謝盈萱共舞。

而秦漢的好體力是大家有目共睹的，劉若英透露秦漢天天都會選正中午騎腳踏車到籃球場打球，因為正中午沒人在球場打擾，打球前還會繞著球場跑9圈，為何是「9圈」這樣精確的數字？主要是因為他認為跑8圈不夠，10圈又太累，這解釋讓人會心一笑。

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劉若英還提到劇本的角色原本愛騎重機，但她和秦漢相處後，發現秦漢私下愛騎腳踏車、愛打籃球，也愛聊外星人，劉若英索性將這些特質加入角色中。

秦漢（左）在首映記者會上拉著謝盈萱跳舞，模樣可愛。（資料照，記者陳奕全攝）秦漢（左）在首映記者會上拉著謝盈萱跳舞，模樣可愛。（資料照，記者陳奕全攝）

謝盈萱則直呼秦漢非常親和，透露首次見面時自己很拘謹、不知道要聊什麼，但和秦漢熟了之後知道他的嗜好很多，「耳機，音響，腳踏車，籃球，外星人，你找其中一個主題跟他聊他就會很開心！」

秦漢自嘲靠「玩物喪志」來預防失智症，指出年輕時奮鬥過，也打了大大小小的仗，「以前都在工作，沒空『玩物』，年輕就愛聽音樂，直到72歲疫情開始，自然停止演戲，就能玩音響、玩機器，算是『誤入歧途』。」他花了許多錢徜徉在浩瀚的音樂之海中，無論古典音樂、爵士音樂都愛，「我花了很多時間和錢從中得到樂趣，也算吃得苦頭。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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