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娛樂 最新消息

劉若英編導影集《忘了我記得》遭爆抄襲美劇！Netflix回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉若英編導、謝盈萱、秦漢主演的Netflix影集《忘了我記得》近日上線，獲得許多討論聲響，但也招來爭議。作家唐默在社群指出該劇不僅在劇情橋段上與美國熱門影集《了不起的麥瑟爾夫人》（The Marvelous Mrs. Maisel）極為相似，就連人物設定與主題結構亦疑似高度借鑑，質疑是否構成抄襲。對此，Netflix回應：「很感謝許多觀眾的關注把這部全新的影集和其他優秀作品有所連結，《忘了我記得》 是一部原創作品，從前期到後製都保有原創精神 。」

劉若英（右起）找來秦漢、謝盈萱演出她執導的影集《忘了我記得》。（資料照，記者陳奕全攝）劉若英（右起）找來秦漢、謝盈萱演出她執導的影集《忘了我記得》。（資料照，記者陳奕全攝）

對於撞梗的抄襲說，作家唐默認為《忘了我記得》第一集中主角程樂樂（謝盈萱飾演）穿婚紗登台講單口喜劇的情節，與《了不起的麥瑟爾夫人》開場女主角米琪的經典場景如出一轍，加上第三集中，程樂樂在表演時公開談論婚姻問題，意外讓丈夫當場聽到並憤然離場，這一橋段也被指出幾乎與《了不起的麥瑟爾夫人》第二集的關鍵劇情雷同。

除了劇情，他指出《忘了我記得》的人物架構也有《了不起的麥瑟爾夫人》影子，包括女主角都同樣是面臨職場困境、婚姻危機及家庭壓力的女性角色，故事皆環繞其如何突破傳統角色定位、在舞台上尋找自我價值。

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但Netflix解釋《忘了我記得》選擇將女主角設定為「失業、失婚、失去生活方向」的40多歲中年女性樂樂，呈現台灣女性在親情、愛情、友情各種面向，也藉由一個新興表演形式 （脫口秀）來承載樂樂的生活感觸 ，劇組認為這齣戲如同現實中眾多喜劇演員一樣，將生活中的悲劇化作幽默的段子。為此劇組在拍攝前也有邀請謝盈萱自己試寫段子、嘗試真實的open mic等田調結果，並加入主創們自身親友的經歷後，創造出這部全新的都會療癒情感家庭劇。

謝盈萱在《忘了我記得》挑戰詮釋脫口秀演員。（Netflix提供）謝盈萱在《忘了我記得》挑戰詮釋脫口秀演員。（Netflix提供）

其實謝盈萱在《忘了我記得》以脫口秀演員作為女主角設定，她之前受訪就提到是出乎意料地困難，開拍前她親自參與了單口喜劇的演出與編寫段子，為戲做足準備，苦笑說：「當初稿子真的前前後後改了好幾次，但還是覺得不夠好，不敢面對，作為一位劇場演員，這還是我人生第一次破例更改演出的時間，因為真是太緊張！總覺得稿子可以再更好。」還說現在回頭看自己首次處女秀open mic的表現，評價是「很糟！不敢直視」。

編導劉若英談到創作初衷時表示，由於自己開始面臨人生階段的各種狀況，想趁還有能力時，紀錄當下感受，並告訴大家「你不孤單」，她希望觀眾不論任何困境酸楚，都能輕鬆幽默看待。正因如此，本劇以脫口秀演員作為女主角設定，卻出乎意料地困難，除了編劇團隊提前做了許多田調外，謝盈萱更在拍攝前熬夜改段子，對此編導劉若英感動表示：「改的比我們好太多了！她的段子是耐看的脫口秀，回想起總能莞爾一笑。」

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