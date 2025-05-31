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李怡貞爆料啦啦隊女孩當小三…元配被肉搜出來 同行看不下去開酸

李怡貞爆料啦啦隊女孩介入富商婚姻，事件越演越烈。（翻攝自臉書）李怡貞爆料啦啦隊女孩介入富商婚姻，事件越演越烈。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師李怡貞日前上節目爆料，一位現役啦啦隊女孩介入已婚富商婚姻，甚至懷孕墮胎，引發外界瘋猜身分，如今裁定書也被翻出。事件越演越烈，律師林智群今（31）忍不住開酸，「這樣算成功完成任務嗎？」

相關新聞：啦啦隊小三疑喊冤「不知富商已婚」 李怡貞狠打臉：收訴狀還在交往

李怡貞日前在節目中表示，這段故事是經過元配授權才講述，指出該名富商在台灣某個區域富可敵國，而介入婚姻的是一名啦啦隊女孩，甚至曾懷孕、自己吃流產藥與墮胎，同時透露關於啦啦隊小三的諸多線索，事後更在臉書加碼釋出更多身分線索，讓這名小三的身分也呼之欲出。

林智群看不下去開酸。（翻攝自臉書）林智群看不下去開酸。（翻攝自臉書）

對於李怡貞的一連串爆料，律師林智群在臉書發文直批，「都和解了還上節目一直戳小三，把事情鬧大。最後連自己的客戶（元配）是誰都被肉搜出來了，這樣算成功完成任務嗎？」貼文曝光後，不少網友也紛紛留言，「富商應該有再做一些事把元配惹火，元配才會授權律師這樣，這樣的任務算成功嗎？如果是針對富商應該是有吧？」、「也許這是元配想要的呢」、「有愧於她那張律師證」。

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