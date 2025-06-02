最強高中生Ray連投4顆三分球！美國主播嗨了：from TAIWAN！

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最強高中生」台灣知名實況主Ray現階段將事業重心放在美國，熱愛籃球的他，積極參加許多籃球活動，昨天（1日）他受邀出席「Dreamcon Basketball Game」，投進三分球時，美國主播還大喊「from TAIWAN」，讓網友也熱血沸騰。

Ray代表「Team Duke」出賽，主播介紹他來自台灣。（翻攝自YouTube）

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Ray據傳本來就是台灣籃球校隊出身，到了美國之後，不但曾經挑戰過美國業餘籃球聯盟AAU，也與不少NBA球星互相切磋，甚至一起拍運動品牌廣告。他昨天登上慈善籃球賽「Dreamcon Basketball Game」，成為「Team Duke」一員，美國主播介紹他來自台灣，在Ray投出第一顆三分球時，主播也再度強調「from TAIWAN」。

Ray狂進三分球，相當開心。（翻攝自YouTube）

Ray剛越過中線就出手，神準三分球讓大家看得熱血沸騰。（翻攝自YouTube）

接著Ray再投出3顆三分球，用三分球就為「Team Duke」賺進12分，其中有一顆球，Ray才剛帶球越過中線就立刻出手，神準得分讓全場嗨到不行，觀眾看得目瞪口呆，最後以「Team Duke」獲勝為這場比賽畫下圓滿句點。網友紛紛表示，「紐約尼克隊需要他」、「可以給他綠卡」、「投得太好了」、「Kai從台灣帶來一顆隱藏的寶石，他真的改變了Ray的人生」、「Ray真的好瘋狂」。

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