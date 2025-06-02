晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

最強高中生Ray連投4顆三分球！美國主播嗨了：from TAIWAN！

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最強高中生」台灣知名實況主Ray現階段將事業重心放在美國，熱愛籃球的他，積極參加許多籃球活動，昨天（1日）他受邀出席「Dreamcon Basketball Game」，投進三分球時，美國主播還大喊「from TAIWAN」，讓網友也熱血沸騰。

Ray代表「Team Duke」出賽，主播介紹他來自台灣。（翻攝自YouTube）Ray代表「Team Duke」出賽，主播介紹他來自台灣。（翻攝自YouTube）

相關新聞 最強高中生上美節目不避談國籍 秀台灣護照沒在怕

Ray據傳本來就是台灣籃球校隊出身，到了美國之後，不但曾經挑戰過美國業餘籃球聯盟AAU，也與不少NBA球星互相切磋，甚至一起拍運動品牌廣告。他昨天登上慈善籃球賽「Dreamcon Basketball Game」，成為「Team Duke」一員，美國主播介紹他來自台灣，在Ray投出第一顆三分球時，主播也再度強調「from TAIWAN」。

Ray狂進三分球，相當開心。（翻攝自YouTube）Ray狂進三分球，相當開心。（翻攝自YouTube）

Ray剛越過中線就出手，神準三分球讓大家看得熱血沸騰。（翻攝自YouTube）Ray剛越過中線就出手，神準三分球讓大家看得熱血沸騰。（翻攝自YouTube）

接著Ray再投出3顆三分球，用三分球就為「Team Duke」賺進12分，其中有一顆球，Ray才剛帶球越過中線就立刻出手，神準得分讓全場嗨到不行，觀眾看得目瞪口呆，最後以「Team Duke」獲勝為這場比賽畫下圓滿句點。網友紛紛表示，「紐約尼克隊需要他」、「可以給他綠卡」、「投得太好了」、「Kai從台灣帶來一顆隱藏的寶石，他真的改變了Ray的人生」、「Ray真的好瘋狂」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中