館長早就赴中做電商？網疑認錯人 八炯反擊「小草」：翻車了啥

館長宣布前進中國。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前投下震撼彈，宣布計畫赴中國發展，自稱「和平大使」，並強調全程開直播以證明未收錢、無政治目的。然而，網紅「八炯」則爆料稱，館長早已在浙江義烏經營跨境電商，引發各界關注。針對此說法，有網友質疑八炯可能誤認對象為另一位在當地經商多年的台商陳思翰，八炯昨在Threads提出三點回應反擊。

八炯日前公開一段錄音，聲稱為今年2月浙江統戰部官員與線人的對話。錄音中，統戰官員主動提及「館長在義烏」，線人則詢問：「館長在跟你們做跨境電商？是做衣服的還是？他的運動品牌跟你們的跨境電商有關？」對此，對方回答：「他是做跨境電商的，上次邀了很多台灣網紅過來，其中一位剛來不久，就直播一場賺了一千多萬。」

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八炯目前身在美國，與台灣有15小時時差。（翻攝自Threads）

對於八炯的爆料，館長則反駁自己連台胞證都尚未辦理，並否認曾赴中國從事電商業務。另有網友指出，義烏當地確有一名台商陳思翰，與館長本名讀音相近，加上館長過去也曾名為陳思翰，因而引發部分網友懷疑，八炯可能將兩人混淆。

針對被質疑「認錯人」，八炯昨在Threads提出三點回應，其一是「我無法代表統戰部官員說錄音中指的是館長本人的團隊」；其二為「很明顯，錄音內容談到的是他的旗下員工或人馬去經營」；第三點則是「統戰部官員確實指名館長，並未提到陳『思』翰，這位瘦版的陳思翰也沒被稱作館長。」

此外，八炯還回嗆質疑他的網友「小草」說：「統戰部官員有說這位陳思翰的綽號叫館長嗎？翻車了啥？」並直言：「國台辦都出來背書了還在洗。」至於被指近日「神隱」，他則解釋，自己身在美國，與台灣有15小時時差。

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