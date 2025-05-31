晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

別送整串肉粽！端午節「5大禁忌」一次看 命理師曝招財秘招

〔記者林欣穎／台北報導〕今（31）日適逢端午節，命理專家阿谷老師分享可以用3種方式製作端午節「最強招財水」，另外他也提醒端午節有「5大忌諱」，小心別犯，以免影響自己的氣場。

阿谷老師指出，端午節的中午可以準備一桶煮過或是濾過的飲用水，放在陽光下曬15~20分鐘，就完成發財午時水，之後用乾淨的容器裝好，放在家中的財位，第二種方法是多準備8枚50元硬幣，用鹽和清水洗過後，跟午時水一起煮沸，擦乾淨後放在自己的錢包、金庫或抽屜，第三種方法是家中如果有聚寶盆風水珠，可以把午時水放一些進去。

而除了發財午時水之外，阿谷老師也提醒端午節有以下「5大忌諱」，千萬別誤觸，以免影響自己的氣場和運氣。

阿谷老師分享端午節五大忌諱及招財方式。（秦芸殿提供）阿谷老師分享端午節五大忌諱及招財方式。（秦芸殿提供）

忌諱1：不要送整串肉粽

這可能有送「（送肉粽）吊死鬼」的意思，建議要看對方有沒有忌諱，或是收到的時候，自己把粽子串剪開。

忌諱2：體弱者、年幼孩童、孕婦要「躲午」

其實主要是端午節陽氣旺盛，人容易衝動行事，這些人可能在這時候容易遇到危險，所以通常也建議戴香包在身上，有驅邪效果，避免被意念干擾。

相關新聞 端午忌送「成串」粽子？ 民俗學者溫宗翰闢謠

忌諱3：掛艾草時間要在下午3點前

有一種說法是，這個時節陰氣比較重的無形眾生會往陰暗處躲，例如家門、騎樓、庭院，這時候可以掛芙蓉、艾草來趨吉避凶，跟無形眾生說這個家有住人，請他離開，避免家中的人會沖煞和冒犯，下午3點前陽氣最旺。

忌諱4：戲水和爬山

這時間要避免去陰氣重的地方，可能會招來不好的運氣和干擾，甚至也有水鬼「抓交替」的說法，

忌諱5：不要行房

這天陽氣很旺，是容易流汗最多的日子，這時陽氣消散速度會特別快，陽氣會大量耗損，磁場會變得比較不好。

☆☆民俗說法僅供參考☆☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中