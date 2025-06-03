（影）「小翁立友」赴泰國淪豬仔 本人12字發聲

本土男星「小翁立友」陳康岳等8人至泰國旅遊，卻被押到緬甸詐騙園區。（本報資料照，記者許國楨攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕本土男星「小翁立友」陳康岳等8人至泰國旅遊，卻被押到緬甸詐騙園區，其中年紀較長的陳姓、胡姓等三名婦人因無「產值直接被要求付贖得以獲釋，另五名年輕團員負責配合詐團假虛擬幣投資話術行騙，達到詐騙業績50萬美金（約新台幣1500萬元）才會獲釋，但五人至今仍生死未卜。陳康岳今年3月獲釋返台後，今（3）日又於社群平台發聲。

陳康岳有「小翁立友」之稱。（翻攝自臉書）

日前陳康岳在節目中回憶淪為豬仔的日子，透露當時花1個月才與好友聯繫上，他本人原已經寫好遺書做好最壞打算，沒想到新聞爆出後，詐騙集團直接將陳康岳拖進小黑屋，他被7、8個人輪番毆打，整整被關14日。陳康岳說，被關進小黑屋的14日都是站著，對方不讓他睡覺，只要睡著就會賞巴掌、電擊，或是潑水吹風直至天亮。

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他今天在社群上寫下「一個一個瓦解。一個都別想跑」12字，彷彿又想起自己被轉賣20多次、受困長達193日的惡夢。

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