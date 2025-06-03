晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）「小翁立友」赴泰國淪豬仔 本人12字發聲

本土男星「小翁立友」陳康岳等8人至泰國旅遊，卻被押到緬甸詐騙園區。（本報資料照，記者許國楨攝）本土男星「小翁立友」陳康岳等8人至泰國旅遊，卻被押到緬甸詐騙園區。（本報資料照，記者許國楨攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕本土男星「小翁立友」陳康岳等8人至泰國旅遊，卻被押到緬甸詐騙園區，其中年紀較長的陳姓、胡姓等三名婦人因無「產值直接被要求付贖得以獲釋，另五名年輕團員負責配合詐團假虛擬幣投資話術行騙，達到詐騙業績50萬美金（約新台幣1500萬元）才會獲釋，但五人至今仍生死未卜。陳康岳今年3月獲釋返台後，今（3）日又於社群平台發聲。

陳康岳有「小翁立友」之稱。（翻攝自臉書）陳康岳有「小翁立友」之稱。（翻攝自臉書）

日前陳康岳在節目中回憶淪為豬仔的日子，透露當時花1個月才與好友聯繫上，他本人原已經寫好遺書做好最壞打算，沒想到新聞爆出後，詐騙集團直接將陳康岳拖進小黑屋，他被7、8個人輪番毆打，整整被關14日。陳康岳說，被關進小黑屋的14日都是站著，對方不讓他睡覺，只要睡著就會賞巴掌、電擊，或是潑水吹風直至天亮。

他今天在社群上寫下「一個一個瓦解。一個都別想跑」12字，彷彿又想起自己被轉賣20多次、受困長達193日的惡夢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中