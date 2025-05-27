中配亞亞家鄉又淚崩 急衝機場用兒子賣慘

中配「亞亞」劉振亞因發表武統言論，被廢止台灣居留許可，遣返中國。（翻攝自抖音）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中配「亞亞」劉振亞因發表武統言論，被廢止台灣居留許可，她遣返中國後，不但持續發表「他們（台灣政府）企圖殺雞儆猴，製造寒蟬效應」誇張言論，更在抖音上拍片賣慘，曬出與兒子的訊息對話，看著兒子寫著「媽咪我好想你，我真的真的好想你」亞亞忍不住淚崩，而且整理行囊直奔機場。

亞亞曬出與孩子們的對話。（翻攝自抖音）

亞亞在抖音中秀出孩子說想念她的訊息，又用語音回覆「寶貝，媽咪也是非常非常非常想你們」，孩子又回「媽咪我真的好希望好希望妳離我更近一點」，亞亞就開始收拾行李，衝到機場。不過亞亞是遭遣返回中國，不可能回到台灣，因此她搭乘飛機從鄭州飛往福州，表示自己到了離台灣「比較近」的地方。

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亞亞在飛機上落淚。（翻攝自抖音）

亞亞更在鏡頭前落下眼淚，更煽情說「當飛機穿過雲層的那一刻，淚水突然就模糊了視線，這一路的委屈、不甘和思念，在萬米高空終於潰堤，可是啊，當陽光穿透雲層灑在臉上的瞬間，我突然明白，原來母愛真的能讓海峽變窄，能讓千山萬水都變成回家的路標」。接著便利用思念孩子來賣慘，說「我是亞亞，此刻在離孩子們更近的地方，等一場跨越海峽的團圓」。

中配亞亞今年3月25日晚間由松機遣返回中國。（本報資料照，記者鄭景議攝）

不過中國網友並不買單，認為亞亞應該趕快把孩子帶回中國，還質疑她不把孩子帶回中國，總是掉眼淚、說個不停，質疑她根本就只是想要流量、想賣慘。亞亞不但沒有認真找出解決方式，還跟網友對槓，認為網友提出的問題離譜，更將對話導向「兩岸能不能自由往來問題」，還說是有人故意帶節奏，讓人傻眼。

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