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娛樂 最新消息

金鐘59》節目得獎完整名單來了！《超級夜總會》奪綜藝節目主持人獎

首次上稿 10-18 23:00
更新時間 10-19 05 54

〔記者葉姵妤／台北報導〕第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮18日晚圓滿落幕。其中《綜藝玩很大》奪最具人氣綜藝節目獎；另外，換個爸媽過幾天二度獲獎，拿下節目類節目創新獎及少年節目獎謝哲青則奪得生活風格節目主持人獎；由庾澄慶等人主持的騎吧！哈林小隊打敗山裡來了熊孩子嗨！營業中》等節目獲益智及實境節目主持人獎；《超級夜總會》則等了12年終於成功拿下綜藝節目主持人獎；最後，未來少女》也順利得了綜藝節目獎

（一）最具人氣綜藝節目獎

《綜藝玩很大》奪最具人氣綜藝節目獎。（三立提供）《綜藝玩很大》奪最具人氣綜藝節目獎。（三立提供）

▲綜藝玩很大

▲OZONE SUMMER GO 夏日青春冒險

▲飢餓遊戲

▲嗨!營業中

▲天才衝衝衝

（二）動畫節目獎

《阿甯咕大戰想像蟲！》奪最佳兒童節目獎。（三立提供）《阿甯咕大戰想像蟲！》奪最佳兒童節目獎。（三立提供）

▲妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲拉拉雜雜有土伯-拾光屋大冒險（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

▲阿甯咕大戰想像蟲！（參賽單位：夢田影像股份有限公司、製作單位：夢田影像股份有限公司）

▲神木島/Giant Tree Island（參賽單位：砌禾數位動畫股份有限公司、製作單位：砌禾數位動畫股份 有限公司）

（三）兒童節目獎

兒童節目獎得獎者。（三立提供）兒童節目獎得獎者。（三立提供）

▲WAWA 哇! （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／優視傳播股份有限公司／客家電視台／財團法人原住 民族文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／優視傳播股份有限公司／客家電 視台／財團法人原住民族文化事業基金會）

▲小孩酷斯拉2 （參賽單位：白色球鞋影音製作有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：白色球鞋影 音製作有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

▲叫我野孩子2 （參賽單位：大逆光影音製作有限公司、製作單位：大逆光影音製作有限公司）

▲台灣囡仔、讚！ （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲海洋日記 （參賽單位：財團法人富邦文教基金會／財團法人公共電視文化事業基金會／先決影像製作有限公司、 製作單位：財團法人富邦文教基金會／財團法人公共電視文化事業基金會／先決影像製作有限公司）

（四）少年節目獎

少年節目獎得獎者。（三立提供）少年節目獎得獎者。（三立提供）

▲小O事件簿 （參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

▲青春發言人5 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲換個爸媽過幾天 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲敢動應援團 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲藝窺究竟 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

（五）兒童少年節目主持人獎

兒童少年節目主持人獎得獎者。（三立提供）兒童少年節目主持人獎得獎者。（三立提供）

兒童少年節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）兒童少年節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲大霈【李霈瑜】、馬大元／換個爸媽過幾天 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲亞里【廖敏君】／台灣囡仔、讚！ （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲彭浩秦、陳韻如／學學嘴學學鼻（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

▲鍾欣凌、郭彥均／超級總動員 （報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

▲龔俊杰／收成ê彼一工 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台、製作單位：財團法人公共電視文化事業 基金會-公視臺語台）

（六）自然科學紀實節目獎

自然科學紀實節目獎得獎者。（三立提供）自然科學紀實節目獎得獎者。（三立提供）

金鐘59》節目得獎完整名單來了！《超級夜總會》奪綜藝節目主持人獎自然科學紀實節目獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲守護我們的星球 （參賽單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

▲沈睡的水下巨人 （參賽單位：動能意像製作有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／台灣連線股份有限公司、製 作單位：動能意像製作有限公司）

▲實習生的筆記本 （參賽單位：東臺傳播股份有限公司、製作單位：東臺傳播股份有限公司）

（七）人文紀實節目獎

人文紀實節目獎得獎者。（三立提供）人文紀實節目獎得獎者。（三立提供）

▲亞洲節拍心電圖：台北與北京的電音狂想 BPM ECSTASY: The techno wave between Taipei and Beijing （參賽單位：飛望影像有限公司、製作單位：飛望影像有限公司）

▲穿越圓山秘徑 （參賽單位：鏡文學股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲群山之島與不去會死的他們2 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／叄喜映畫股份有限公司、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／叄喜映畫股份有限公司）

▲臺灣味 （參賽單位：視納華仁文化傳播股份有限公司、製作單位：視納華仁文化傳播股份有限公司）

▲藝術很有事 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

（八）自然科學及人文紀實節目主持人獎

自然科學及人文紀實節目主持人獎得獎者。（三立提供）自然科學及人文紀實節目主持人獎得獎者。（三立提供）

自然科學及人文紀實節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）自然科學及人文紀實節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲余大榕／臺灣味 （報名單位：視納華仁文化傳播股份有限公司、製作單位：視納華仁文化傳播股份有限公司）

▲陳明珠／客家采風-山上優雅（II） （報名單位：財團法人客家公共傳播基金會、製作單位：行藤文化有限公司）

▲舒夢蘭／守護我們的星球 （報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

▲ 羅亦娌／巷弄裡的吉光片羽 （報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

（九）節目類攝影獎

節目類攝影獎得獎者。（三立提供）節目類攝影獎得獎者。（三立提供）

▲李景白、施翔筑／沈睡的水下巨人 （報名單位：動能意像製作有限公司、製作單位：動能意像製作有限公司）

▲侯盛偉／傳、傳（第二季） （報名單位：財團法人客家公共傳播基金會、製作單位：瑞廷創意影像有限公司）

▲陳韋翰、王艾如、范勝翔、程紀皓／群山之島與不去會死的他們2 （報名單位：叄喜映畫股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／叄喜映畫股份有 限公司）

▲魏平昇、王冠文／看顧 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台、製作單位：財團法人公共電視文化事業 基金會-公視臺語台）

▲蘇品豪／另一種注目-山又二分之一 （報名單位：春光映畫有限公司、製作單位：春光映畫有限公司／鏡電視股份有限公司）

（十）生活風格節目獎

生活風格節目獎得獎者。（三立提供）生活風格節目獎得獎者。（三立提供）

▲ila跟土地學做飯 （參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

▲吉日良辰客家封 （參賽單位：客家電視台、製作單位：天馬傳播事業有限公司）

▲青春愛讀書 （參賽單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

▲浩克慢遊 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲極島森林2 （參賽單位：巧克科技新媒體股份有限公司／灰魚影像製作有限公司／米神國際股份有限公司、製作單 位：巧克科技新媒體股份有限公司／灰魚影像製作有限公司／米神國際股份有限公司）

（十一）生活風格節目主持人獎

生活風格節目主持人獎得獎者。（三立提供）生活風格節目主持人獎得獎者。（三立提供）

生活風格節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）生活風格節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲Elmo【戴家昀】／拜請拜請 伯公在哪裡 （報名單位：財團法人客家公共傳播基金會、製作單位：富苗國際影視有限公司）

▲王琄【王秀娟】／誰來演戲之圓桌對談 （報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲陳君瑋、蔡逸帆／Lima幫幫忙-哈Law．有事嗎？！ （報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

▲視網膜【陳子見】、李霈瑜／哈囉！你給問嗎？ （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲謝哲青／青春愛讀書 （報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

（十二）節目類剪輯獎

節目類剪輯獎得獎者。（三立提供）節目類剪輯獎得獎者。（三立提供）

節目類剪輯獎得獎者。（攝影新聞組攝）節目類剪輯獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲林怡初／亞洲節拍心電圖：台北與北京的電音狂想 BPM ECSTASY: The techno wave between Taipei and Beijing （報名單位：飛望影像有限公司、製作單位：飛望影像有限公司）

▲唐薏程／文藝賦格-人生萬里皆風景 （報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲程紀皓／群山之島與不去會死的他們2 （報名單位：叄喜映畫股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／叄喜映畫股份有 限公司）

▲潘信安／叫我野孩子2 （報名單位：大逆光影音製作有限公司、製作單位：大逆光影音製作有限公司）

▲蔣煥民／文藝賦格-鄉關何處 （報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

（十三）節目類導演獎

節目類導演獎得獎者。（三立提供）節目類導演獎得獎者。（三立提供）

節目類導演獎得獎者。（攝影新聞組攝）節目類導演獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲姜智承／小孩酷斯拉2 （報名單位：白色球鞋影音製作有限公司、製作單位：白色球鞋影音製作有限公司／財團法人公共電視 文化事業基金會）

▲洪淳修／紀錄觀點 那些鳥事 （報名單位：紅潤影像製作有限公司、製作單位：紅潤影像製作有限公司／財團法人公共電視文化事業 基金會）

▲ 陳榮濱／活力新故鄉 （報名單位：客家電視台、製作單位：囍田影業股份有限公司）

▲程紀皓／群山之島與不去會死的他們2 （報名單位：叄喜映畫股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／叄喜映畫股份有 限公司）

▲蔣煥民、孫曉彤／文藝賦格-鄉關何處 （報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

（十四）節目類燈光獎

節目類燈光獎得獎者。（三立提供）節目類燈光獎得獎者。（三立提供）

▲林昭言、吳育竑、林錦昌／MUSIC MAKER 音樂主理人 （報名單位：霹靂國際多媒體股份有限公司、製作單位：霹靂國際多媒體股份有限公司）

▲柯朝璋／吉日良辰客家封 （報名單位：客家電視台、製作單位：天馬傳播事業有限公司）

▲高燦坤／光露營就很忙了 （報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：豐采文創有限公司／承影傳播有限公司／豐禾創意媒 體有限公司）

▲陳孟緯、康盛理／毋但是思念 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台、製作單位：財團法人公共電視文化事業 基金會-公視臺語台）

▲ 陳國安、鐘煜翔、陳伯彥、沈薇／心 所愛的歌 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台、製作單位：財團法人公共電視文化事業 基金會-公視臺語台）

（十五）節目類美術設計獎

節目類美術設計獎得獎者。（三立提供）節目類美術設計獎得獎者。（三立提供）

▲史明輝／阿甯咕大戰想像蟲！ （報名單位：夢田影像股份有限公司、製作單位：夢田影像股份有限公司）

▲朱培峰、林欣頤、陳國諒、賴辰威／HiHi導覽先生 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台、製作單位：財團法人公共電視文化事業 基金會-公視臺語台／奇妙創造股份有限公司）

▲ 吳明昇／一字千金 筆武大匯 （報名單位：全能製作股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／全能製作股份有 限公司）

▲ 黃有傑、蕭羽珊、陳怡伶、韓恩妮／妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲ 賴德欽、鄭皓心、凌福揚／客家製譟 （報名單位：客家電視台、製作單位：異象國際傳播有限公司）

（十六）節目類聲音設計獎

節目類聲音設計獎得獎者。（三立提供）節目類聲音設計獎得獎者。（三立提供）

▲吳金黛、林傳智／海洋日記

▲卓士堯、林先敏／你的島嶼我的家2－女人島

▲林先敏、高偉晏／群山之島與不去會死的他們2-EP02深淵驚現嘆息灣！

▲斐立普／MUSIC MAKER 音樂主理人

▲蔣震道、陳漢邦、林欣茹／紀錄觀點 那些鳥事

（十七）節目類導播獎

節目類導播獎得獎者。（三立提供）節目類導播獎得獎者。（三立提供）

▲ 王麗卿／公視表演廳-連篇歌曲 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲ 李麗芳／MUSIC MAKER 音樂主理人 （報名單位：霹靂國際多媒體股份有限公司、製作單位：霹靂國際多媒體股份有限公司）

▲ 許志高／2023 hito流行音樂頒獎典禮 （報名單位：年代網際事業股份有限公司、製作單位：年代網際事業股份有限公司）

▲ 陳宛婷／公視主題之夜SHOW （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲ 陳美而／第18屆KKBOX風雲榜演唱會 （報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：聯利媒體股份有限公司）

（十八）節目類節目創新獎

節目類節目創新獎得獎者。（三立提供）節目類節目創新獎得獎者。（三立提供）

▲沈睡的水下巨人 （參賽單位：動能意像製作有限公司、製作單位：動能意像製作有限公司）

▲海洋日記 （參賽單位：財團法人富邦文教基金會／財團法人公共電視文化事業基金會／先決影像製作有限公司、 製作單位：財團法人富邦文教基金會／財團法人公共電視文化事業基金會／先決影像製作有限公司）

▲換個爸媽過幾天 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲群山之島與不去會死的他們2 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／叄喜映畫股份有限公司、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／叄喜映畫股份有限公司）

▲ 騎吧！哈林小隊 （參賽單位：好看娛樂製作股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份 有限公司）

（十九）益智及實境節目主持人獎

益智及實境節目主持人獎得獎者。（三立提供）益智及實境節目主持人獎得獎者。（三立提供）

益智及實境節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）益智及實境節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲ Lulu【黃路梓茵】、庹宗康、任容萱、粿粿【江瑋琳】、夏浦洋／山裡來了熊孩子 （報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：吉利娛樂事業有限公司）

▲王彩樺【王泳心】、胡宇威、夏和熙／我們這一攤 （報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／中華電視股份有限公司／極 東娛樂製作有限公司）

▲ 姚元浩【鄧詠麟】、郭泓志、吳映潔、莎莎【鍾欣愉】、張立東、浩子【謝炘昊】／嗨！營業中 （報名單位：好看娛樂製作股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）

▲庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天／騎吧！哈林小隊 （報名單位：好看娛樂製作股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）

▲雷艾美、黃仕傑、Max【楊盛堯】、八弟【蕭志瑋】／上山下海過一夜之極島台灣 （報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

（二十）益智及實境節目獎

益智及實境節目獎得獎者。（三立提供）益智及實境節目獎得獎者。（三立提供）

益智及實境節目獎得獎者。（攝影新聞組攝）益智及實境節目獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲TOP DOG回家 （參賽單位：百聿數碼創意股份有限公司／艾迪斯傳播股份有限公司／三立電視股份有限公司、製作單 位：百聿數碼創意股份有限公司／艾迪斯傳播股份有限公司／三立電視股份有限公司）

▲一字千金 筆武大匯 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／全能製作股份有限公司、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／全能製作股份有限公司）

▲上山下海過一夜之極島台灣 （參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

▲滾石摘星號 （參賽單位：滾石國際音樂股份有限公司、製作單位：滾石國際音樂股份有限公司／灰人文化傳媒有限 公司）

▲騎吧！哈林小隊 （參賽單位：好看娛樂製作股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份 有限公司）

（二十一）綜藝節目主持人獎

綜藝節目主持人獎得獎者。（三立提供）綜藝節目主持人獎得獎者。（三立提供）

綜藝節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）綜藝節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）

綜藝節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）綜藝節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲小S【徐熙娣】、派翠克【柳柏丞】／小姐不熙娣 （報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：泰坦星文創影視股份有限公司）

▲吳宗憲、Sandy【吳姍儒】／小明星大跟班 （報名單位：中天電視股份有限公司、製作單位：金星娛樂事業股份有限公司）

▲吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門 （報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公 司）

▲曾國城、巴鈺／女王大人 （報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：映畫傳播事業股份有限公司）

▲澎恰恰、許效舜、苗可麗／超級夜總會 （報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

（二十二）綜藝節目獎

綜藝節目獎得獎者。（三立提供）綜藝節目獎得獎者。（三立提供）

綜藝節目獎得獎者。（攝影新聞組攝）綜藝節目獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲MUSIC MAKER 音樂主理人 （參賽單位：霹靂國際多媒體股份有限公司、製作單位：霹靂國際多媒體股份有限公司）

▲未來少女 NEXT GIRLZ （參賽單位：未來少女股份有限公司、製作單位：踢帕娛樂股份有限公司／野火娛樂製作有限公司／未 來少女股份有限公司）

▲全明星辯論會 （參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／泰坦星文創影視股份有限公 司）

▲怪客臨門 （參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

▲綜藝大熱門 （參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公 司）

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