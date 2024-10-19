金鐘59》節目得獎完整名單來了！《超級夜總會》奪綜藝節目主持人獎

首次上稿 10-18 23:00

更新時間 10-19 05 54

〔記者葉姵妤／台北報導〕第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮18日晚圓滿落幕。其中《綜藝玩很大》奪最具人氣綜藝節目獎；另外，《換個爸媽過幾天》二度獲獎，拿下節目類節目創新獎及少年節目獎；謝哲青則奪得生活風格節目主持人獎；由庾澄慶等人主持的《騎吧！哈林小隊》打敗《山裡來了熊孩子》、《嗨！營業中》等節目獲益智及實境節目主持人獎；《超級夜總會》則等了12年終於成功拿下綜藝節目主持人獎；最後，《未來少女》也順利得了綜藝節目獎。



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（一）最具人氣綜藝節目獎

《綜藝玩很大》奪最具人氣綜藝節目獎。（三立提供）

▲綜藝玩很大

▲OZONE SUMMER GO 夏日青春冒險

▲飢餓遊戲

▲嗨!營業中

▲天才衝衝衝

（二）動畫節目獎

《阿甯咕大戰想像蟲！》奪最佳兒童節目獎。（三立提供）

▲妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲拉拉雜雜有土伯-拾光屋大冒險（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

▲阿甯咕大戰想像蟲！（參賽單位：夢田影像股份有限公司、製作單位：夢田影像股份有限公司）

▲神木島/Giant Tree Island（參賽單位：砌禾數位動畫股份有限公司、製作單位：砌禾數位動畫股份 有限公司）

（三）兒童節目獎

兒童節目獎得獎者。（三立提供）

▲WAWA 哇! （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／優視傳播股份有限公司／客家電視台／財團法人原住 民族文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／優視傳播股份有限公司／客家電 視台／財團法人原住民族文化事業基金會）

▲小孩酷斯拉2 （參賽單位：白色球鞋影音製作有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：白色球鞋影 音製作有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

▲叫我野孩子2 （參賽單位：大逆光影音製作有限公司、製作單位：大逆光影音製作有限公司）

▲台灣囡仔、讚！ （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲海洋日記 （參賽單位：財團法人富邦文教基金會／財團法人公共電視文化事業基金會／先決影像製作有限公司、 製作單位：財團法人富邦文教基金會／財團法人公共電視文化事業基金會／先決影像製作有限公司）

（四）少年節目獎

少年節目獎得獎者。（三立提供）

▲小O事件簿 （參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

▲青春發言人5 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲換個爸媽過幾天 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲敢動應援團 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲藝窺究竟 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

（五）兒童少年節目主持人獎

兒童少年節目主持人獎得獎者。（三立提供）

兒童少年節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲大霈【李霈瑜】、馬大元／換個爸媽過幾天 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲亞里【廖敏君】／台灣囡仔、讚！ （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲彭浩秦、陳韻如／學學嘴學學鼻（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

▲鍾欣凌、郭彥均／超級總動員 （報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

▲龔俊杰／收成ê彼一工 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台、製作單位：財團法人公共電視文化事業 基金會-公視臺語台）

（六）自然科學紀實節目獎

自然科學紀實節目獎得獎者。（三立提供）

自然科學紀實節目獎得獎者。（攝影新聞組攝）



▲守護我們的星球 （參賽單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

▲沈睡的水下巨人 （參賽單位：動能意像製作有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／台灣連線股份有限公司、製 作單位：動能意像製作有限公司）

▲實習生的筆記本 （參賽單位：東臺傳播股份有限公司、製作單位：東臺傳播股份有限公司）

（七）人文紀實節目獎

人文紀實節目獎得獎者。（三立提供）

▲亞洲節拍心電圖：台北與北京的電音狂想 BPM ECSTASY: The techno wave between Taipei and Beijing （參賽單位：飛望影像有限公司、製作單位：飛望影像有限公司）

▲穿越圓山秘徑 （參賽單位：鏡文學股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲群山之島與不去會死的他們2 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／叄喜映畫股份有限公司、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／叄喜映畫股份有限公司）

▲臺灣味 （參賽單位：視納華仁文化傳播股份有限公司、製作單位：視納華仁文化傳播股份有限公司）

▲藝術很有事 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

（八）自然科學及人文紀實節目主持人獎

自然科學及人文紀實節目主持人獎得獎者。（三立提供）

自然科學及人文紀實節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲余大榕／臺灣味 （報名單位：視納華仁文化傳播股份有限公司、製作單位：視納華仁文化傳播股份有限公司）

▲陳明珠／客家采風-山上優雅（II） （報名單位：財團法人客家公共傳播基金會、製作單位：行藤文化有限公司）

▲舒夢蘭／守護我們的星球 （報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

▲ 羅亦娌／巷弄裡的吉光片羽 （報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

（九）節目類攝影獎

節目類攝影獎得獎者。（三立提供）

▲李景白、施翔筑／沈睡的水下巨人 （報名單位：動能意像製作有限公司、製作單位：動能意像製作有限公司）

▲侯盛偉／傳、傳（第二季） （報名單位：財團法人客家公共傳播基金會、製作單位：瑞廷創意影像有限公司）

▲陳韋翰、王艾如、范勝翔、程紀皓／群山之島與不去會死的他們2 （報名單位：叄喜映畫股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／叄喜映畫股份有 限公司）

▲魏平昇、王冠文／看顧 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台、製作單位：財團法人公共電視文化事業 基金會-公視臺語台）

▲蘇品豪／另一種注目-山又二分之一 （報名單位：春光映畫有限公司、製作單位：春光映畫有限公司／鏡電視股份有限公司）

（十）生活風格節目獎

生活風格節目獎得獎者。（三立提供）

▲ila跟土地學做飯 （參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

▲吉日良辰客家封 （參賽單位：客家電視台、製作單位：天馬傳播事業有限公司）

▲青春愛讀書 （參賽單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

▲浩克慢遊 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲極島森林2 （參賽單位：巧克科技新媒體股份有限公司／灰魚影像製作有限公司／米神國際股份有限公司、製作單 位：巧克科技新媒體股份有限公司／灰魚影像製作有限公司／米神國際股份有限公司）

（十一）生活風格節目主持人獎

生活風格節目主持人獎得獎者。（三立提供）

生活風格節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲Elmo【戴家昀】／拜請拜請 伯公在哪裡 （報名單位：財團法人客家公共傳播基金會、製作單位：富苗國際影視有限公司）

▲王琄【王秀娟】／誰來演戲之圓桌對談 （報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲陳君瑋、蔡逸帆／Lima幫幫忙-哈Law．有事嗎？！ （報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

▲視網膜【陳子見】、李霈瑜／哈囉！你給問嗎？ （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲謝哲青／青春愛讀書 （報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

（十二）節目類剪輯獎

節目類剪輯獎得獎者。（三立提供）

節目類剪輯獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲林怡初／亞洲節拍心電圖：台北與北京的電音狂想 BPM ECSTASY: The techno wave between Taipei and Beijing （報名單位：飛望影像有限公司、製作單位：飛望影像有限公司）

▲唐薏程／文藝賦格-人生萬里皆風景 （報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲程紀皓／群山之島與不去會死的他們2 （報名單位：叄喜映畫股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／叄喜映畫股份有 限公司）

▲潘信安／叫我野孩子2 （報名單位：大逆光影音製作有限公司、製作單位：大逆光影音製作有限公司）

▲蔣煥民／文藝賦格-鄉關何處 （報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

（十三）節目類導演獎

節目類導演獎得獎者。（三立提供）

節目類導演獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲姜智承／小孩酷斯拉2 （報名單位：白色球鞋影音製作有限公司、製作單位：白色球鞋影音製作有限公司／財團法人公共電視 文化事業基金會）

▲洪淳修／紀錄觀點 那些鳥事 （報名單位：紅潤影像製作有限公司、製作單位：紅潤影像製作有限公司／財團法人公共電視文化事業 基金會）

▲ 陳榮濱／活力新故鄉 （報名單位：客家電視台、製作單位：囍田影業股份有限公司）

▲程紀皓／群山之島與不去會死的他們2 （報名單位：叄喜映畫股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／叄喜映畫股份有 限公司）

▲蔣煥民、孫曉彤／文藝賦格-鄉關何處 （報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

（十四）節目類燈光獎

節目類燈光獎得獎者。（三立提供）

▲林昭言、吳育竑、林錦昌／MUSIC MAKER 音樂主理人 （報名單位：霹靂國際多媒體股份有限公司、製作單位：霹靂國際多媒體股份有限公司）

▲柯朝璋／吉日良辰客家封 （報名單位：客家電視台、製作單位：天馬傳播事業有限公司）

▲高燦坤／光露營就很忙了 （報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：豐采文創有限公司／承影傳播有限公司／豐禾創意媒 體有限公司）

▲陳孟緯、康盛理／毋但是思念 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台、製作單位：財團法人公共電視文化事業 基金會-公視臺語台）

▲ 陳國安、鐘煜翔、陳伯彥、沈薇／心 所愛的歌 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台、製作單位：財團法人公共電視文化事業 基金會-公視臺語台）

（十五）節目類美術設計獎

節目類美術設計獎得獎者。（三立提供）

▲史明輝／阿甯咕大戰想像蟲！ （報名單位：夢田影像股份有限公司、製作單位：夢田影像股份有限公司）

▲朱培峰、林欣頤、陳國諒、賴辰威／HiHi導覽先生 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台、製作單位：財團法人公共電視文化事業 基金會-公視臺語台／奇妙創造股份有限公司）

▲ 吳明昇／一字千金 筆武大匯 （報名單位：全能製作股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／全能製作股份有 限公司）

▲ 黃有傑、蕭羽珊、陳怡伶、韓恩妮／妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲ 賴德欽、鄭皓心、凌福揚／客家製譟 （報名單位：客家電視台、製作單位：異象國際傳播有限公司）

（十六）節目類聲音設計獎

節目類聲音設計獎得獎者。（三立提供）

▲吳金黛、林傳智／海洋日記

▲卓士堯、林先敏／你的島嶼我的家2－女人島

▲林先敏、高偉晏／群山之島與不去會死的他們2-EP02深淵驚現嘆息灣！

▲斐立普／MUSIC MAKER 音樂主理人

▲蔣震道、陳漢邦、林欣茹／紀錄觀點 那些鳥事

（十七）節目類導播獎

節目類導播獎得獎者。（三立提供）

▲ 王麗卿／公視表演廳-連篇歌曲 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲ 李麗芳／MUSIC MAKER 音樂主理人 （報名單位：霹靂國際多媒體股份有限公司、製作單位：霹靂國際多媒體股份有限公司）

▲ 許志高／2023 hito流行音樂頒獎典禮 （報名單位：年代網際事業股份有限公司、製作單位：年代網際事業股份有限公司）

▲ 陳宛婷／公視主題之夜SHOW （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲ 陳美而／第18屆KKBOX風雲榜演唱會 （報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：聯利媒體股份有限公司）

（十八）節目類節目創新獎

節目類節目創新獎得獎者。（三立提供）

▲沈睡的水下巨人 （參賽單位：動能意像製作有限公司、製作單位：動能意像製作有限公司）

▲海洋日記 （參賽單位：財團法人富邦文教基金會／財團法人公共電視文化事業基金會／先決影像製作有限公司、 製作單位：財團法人富邦文教基金會／財團法人公共電視文化事業基金會／先決影像製作有限公司）

▲換個爸媽過幾天 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

▲群山之島與不去會死的他們2 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／叄喜映畫股份有限公司、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／叄喜映畫股份有限公司）

▲ 騎吧！哈林小隊 （參賽單位：好看娛樂製作股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份 有限公司）

（十九）益智及實境節目主持人獎

益智及實境節目主持人獎得獎者。（三立提供）

益智及實境節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲ Lulu【黃路梓茵】、庹宗康、任容萱、粿粿【江瑋琳】、夏浦洋／山裡來了熊孩子 （報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：吉利娛樂事業有限公司）

▲王彩樺【王泳心】、胡宇威、夏和熙／我們這一攤 （報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／中華電視股份有限公司／極 東娛樂製作有限公司）

▲ 姚元浩【鄧詠麟】、郭泓志、吳映潔、莎莎【鍾欣愉】、張立東、浩子【謝炘昊】／嗨！營業中 （報名單位：好看娛樂製作股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）

▲庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天／騎吧！哈林小隊 （報名單位：好看娛樂製作股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）

▲雷艾美、黃仕傑、Max【楊盛堯】、八弟【蕭志瑋】／上山下海過一夜之極島台灣 （報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

（二十）益智及實境節目獎

益智及實境節目獎得獎者。（三立提供）

益智及實境節目獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲TOP DOG回家 （參賽單位：百聿數碼創意股份有限公司／艾迪斯傳播股份有限公司／三立電視股份有限公司、製作單 位：百聿數碼創意股份有限公司／艾迪斯傳播股份有限公司／三立電視股份有限公司）

▲一字千金 筆武大匯 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／全能製作股份有限公司、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／全能製作股份有限公司）

▲上山下海過一夜之極島台灣 （參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

▲滾石摘星號 （參賽單位：滾石國際音樂股份有限公司、製作單位：滾石國際音樂股份有限公司／灰人文化傳媒有限 公司）

▲騎吧！哈林小隊 （參賽單位：好看娛樂製作股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份 有限公司）

（二十一）綜藝節目主持人獎

綜藝節目主持人獎得獎者。（三立提供）

綜藝節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）

綜藝節目主持人獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲小S【徐熙娣】、派翠克【柳柏丞】／小姐不熙娣 （報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：泰坦星文創影視股份有限公司）

▲吳宗憲、Sandy【吳姍儒】／小明星大跟班 （報名單位：中天電視股份有限公司、製作單位：金星娛樂事業股份有限公司）

▲吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門 （報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公 司）

▲曾國城、巴鈺／女王大人 （報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：映畫傳播事業股份有限公司）

▲澎恰恰、許效舜、苗可麗／超級夜總會 （報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

（二十二）綜藝節目獎

綜藝節目獎得獎者。（三立提供）

綜藝節目獎得獎者。（攝影新聞組攝）

▲MUSIC MAKER 音樂主理人 （參賽單位：霹靂國際多媒體股份有限公司、製作單位：霹靂國際多媒體股份有限公司）

▲未來少女 NEXT GIRLZ （參賽單位：未來少女股份有限公司、製作單位：踢帕娛樂股份有限公司／野火娛樂製作有限公司／未 來少女股份有限公司）

▲全明星辯論會 （參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／泰坦星文創影視股份有限公 司）

▲怪客臨門 （參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

▲綜藝大熱門 （參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公 司）

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