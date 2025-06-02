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娛樂 最新消息

【12星座一週運勢6/2～6/8】星期一不憂鬱！ 旺運色＆幸運數字快記住

星座專家「安德魯的賤聲房」分析6/2~6/8本週12星座運勢。（安德魯的賤聲房提供）星座專家「安德魯的賤聲房」分析6/2~6/8本週12星座運勢。（安德魯的賤聲房提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕又是一週的開始，面對這個大腦要你全力動起來的「星期一」，想為這週的工作、學業、家庭、愛情找個施力點？聽聽星座專家「安德魯的賤聲房」怎麼分析。

這一週，宇宙說的話很簡單：該撩的撩、該哭的哭、該躺的請躺好。因為金星要你動情，水星要你動腦，而土星想打你屁股～但那是為你好。

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）  

♈牡羊座

．事業：你的超強行動力太容易變得衝動，別一生氣就辭職，月底看到信用卡帳單會哭。

．財運：小錢亂花，大錢不來，你還不省點？

．桃花：你嘴硬心軟，別再裝不在乎，會讓對你有意思的人覺得你無心。

．幸運色／數字：辣椒紅／1

♉金牛座（事業＆財運最旺）

．事業：你不動聲色的穩定，會成了別人眼中不可或缺的靠山型人才。

．財運：花得巧，賺得妙，還會有人自願幫你買單。

．桃花：連安靜坐著喝茶都能被搭訕，真的有你的。

．幸運色／數字：土豪綠／6

♊雙子座（桃花最旺）

．事業：很有想法，但行動速度＝跟樹懶一樣慢，請動起來。

．財運：小賺一筆，來得快去得也快，先把信用卡快捷支付的綁定先刪了吧！

．桃花：嘴巴一甜，身邊的人全暈船，請收起你的戀愛黑魔法。

．幸運色／數字：蜜桃粉／3

♋巨蟹座

．事業：水星進你家，溝通力提升，但也很容易每天上演苦盡柑來遇見你，眼淚省點用。

．財運：家用支出增加，沒辦法，誰叫你最疼家人。

．桃花：有點戀愛腦，但對方是真的有點帥／美。顧眼睛的一週。

．幸運色／數字：眼淚灰／8

♌獅子座

．事業：你明明很努力，但宇宙好像有點忙，忘了你的存在，好消息是月底前會補償你。

．財運：會有偏財運，但有一些花費來自你無法說出口的管道（你懂的）。

．桃花：表現越低調，越有人想撩你。

．幸運色／數字：皇室紫／5

♍處女座（財運穩定王）

．事業：效率與細節雙爆發，旁邊的人都傻眼，開外掛的一週。

．財運：過去努力終於變現金，努力讓你發光。

．桃花：你標準太高，但也剛好有人想挑戰。PS.小心一山還有一山高。

．幸運色／數字：低調金／9

♎天秤座

．事業：表面和諧，內心崩潰。你再這麼壓抑下去，頭髮會掉光。不想禿頭麻煩你放輕鬆。

．財運：平穩得像銀行的0.01%利率。

．桃花：曖昧很多，但都是互丟貼圖的程度。嗯～沒戲……

．幸運色／數字：高冷藍／2

♏天蠍座

．事業：有靠山，但你不信任人；別人伸手你還懷疑？要確餒！

．財運：別亂投資，除非你想當詐騙宣導教材。

．桃花：氣場太強讓人怕，偶爾也可以笑一笑。可以當甜心就不一定要當女王。

．幸運色／數字：紅酒紅／7

♐射手座

．事業：點子一堆但拖延症又發作。宇宙爸爸看了都搖頭。

．財運：會從遠方或網路上來點小驚喜，像是海外入帳、網路中獎，但請小心詐騙。

．桃花：外國人、不同文化背景的特別吸引你，外文不好的記得善用Google翻譯。

．幸運色／數字：海軍藍／4

♑魔羯座

．事業：穩，但你已經被穩到無聊，該突破一下了。

．財運：有些冤枉的破財，像是朋友結婚你根本不熟也要包。

．桃花：你太現實了啦！不要連問名字前都先問年收。

．幸運色／數字：冷灰調／0

♒水瓶座

．事業：靈感有爆發，但說服人比做事還難。

．財運：等不到轉帳，不如去轉個念～很抱歉……

．桃花：有人默默對你有意思，但你可能沒存他的聯絡方式。

．幸運色／數字：科技藍／11

♓雙魚座

．事業：夢很多，但拜託做點事，光做夢你可能會餓死。

．財運：很容易被強迫推銷～特別是對方長得帥的時候，快醒醒，他只是想要你的錢。

．桃花：偶像劇般的愛情上演，要小心別把韓劇演成鄉土劇。

．幸運色／數字：浪漫綠／12

【專家小檔案．安德魯的賤聲房】

一開始會接觸星座，說真的，

只是因為我那時候覺得人生卡到不行！

感情卡累，工作也累，連每天呼吸都覺得累！

每天醒來都很努力，但就是覺得自己永遠在原地。

我只是想知道：我的人生到底哪裡出了問題？我到底還有沒有可能過得比較順一點？

所以我開始研究星座。

也沒想那麼多，就是想幫自己找個出口，結果一研究就停不下來了，轉眼，十五年了。

《安德魯的賤聲房》這個YouTube頻道，我經營了八年。

一路從沒人看的影片開始，慢慢累積到現在超過17萬訂閱。

靠自己真實走過的那些撞牆經驗，爛愛情、和許多的不被理解，還有身邊朋友、觀眾們那些講一半就哽住的故事。

我把那些痛過、卡過、愛到懷疑人生的經驗，做成每一支影片，講給現在在卡關的你

．YouTube：https://www.youtube.com/@andw666

．臉書：facebook.com/gary0978

．IG：instagram.com/gary_0978

．apple podcast：podcasts.apple.com/tw/podcast/安德魯的賤聲房/id1623391208

．KKBOX：https://podcast.kkbox.com/tw/channel/ClZAyzO7jMyfKuRnGb
．threads：https://www.threads.com/@gary_0978

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