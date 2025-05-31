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女星突宣布未婚懷孕「精主成謎」 坐弟弟大腿、要求撫摸肚子惹議

趙櫻子日穿透視裝現身坎城影展紅毯遭驅趕。（翻攝自微博）趙櫻子日穿透視裝現身坎城影展紅毯遭驅趕。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕34歲中國女星趙櫻子演出《因為愛情有多美》系列，及《神鵰俠侶》受矚目，日前在坎城影展，疑因無視大會「禁裸令」，穿透視裝現身紅毯遭驅趕，場面相當尷尬。未婚的她，今（31日）在直播中，自曝懷孕3個月，還拉著雙胞胎弟弟的手撫摸肚子，甚至還要大家猜猜孩子的生父是誰再度引起討論。

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趙櫻子是非不少。（翻攝自微博）趙櫻子是非不少。（翻攝自微博）

趙櫻子的是非不少，被網友狠酸是「做作的戲精」，3月曾分享牽手照，自曝有新戀情，當時未公開男方身分，今逢端午佳節，她開直播和網友互動，卻突然說自己懷孕3個月，故弄玄虛詢問網友：「想知道是誰的嗎？你們猜猜是誰的吧？」消息曝光後，立刻登上微博熱搜，但不少人懷疑，她是為了炒話題而胡亂吹噓。

趙櫻子（左）在直播中宣布懷孕，與雙胞胎弟弟互動親密引起討論。（翻攝自微博）趙櫻子（左）在直播中宣布懷孕，與雙胞胎弟弟互動親密引起討論。（翻攝自微博）

趙櫻子（左）在直播中宣布懷孕，與雙胞胎弟弟互動親密引起討論。（翻攝自微博）趙櫻子（左）在直播中宣布懷孕，與雙胞胎弟弟互動親密引起討論。（翻攝自微博）

另外，趙櫻子在直播時，和雙胞胎弟弟同框互動，期間她坐在弟弟大腿上、要求弟弟摟她的腰、撫摸她的肚子，還說：「弟弟你能不能主動一點，來給你姊摟一下腰。」舉動十分親密，遭網友狠批沒有邊界感，但也有人緩頰，認為這只是姊弟間的自然互動，反應不需太誇張。

趙櫻子（左）在直播中宣布懷孕，與雙胞胎弟弟互動親密引起討論。（翻攝自微博）趙櫻子（左）在直播中宣布懷孕，與雙胞胎弟弟互動親密引起討論。（翻攝自微博）

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