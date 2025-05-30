太強了！明星挑戰世壯運傲奪5金 9銀 2銅

明星參加世壯運表現優異。（合成圖）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年世壯運從5月17日開幕至今邁入尾聲，歷時熱血激戰，賽場留下無數動人瞬間，選手名單更是星光熠熠，藝人報名參賽的項目從籃球、棒球、柔道、游泳、國標舞、舉重、划龍舟到路跑賽，各領域明星選手成績如何？《自由時報》盤點藝人參加此次世壯運的亮眼成績。

蕭煌奇在世壯運帕拉柔道項目拿下金牌。（記者陳逸寬攝）

蕭煌奇柔道直落二奪金 自謙對手放水

金曲歌王蕭煌奇5月24日在世壯運帕拉柔道男子90公斤組競賽中，以直落二的成績擊敗樂團貝斯手郭謙成，摘下一金。儘管右肩帶傷上陣，蕭煌奇在比賽中表現出色，迅速壓制對手，贏得勝利，為自己的體育生涯再添一枚金牌。

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蕭煌奇第一局就迅速壓制對方，緊接著第二局更俐落結束比賽，展現帥氣英姿，他奪金後謙虛地表示：「我覺得是對方放水啦。」

由於賽前蕭煌奇就知道對手只有一組，加上多年沒有正式參加比賽，比賽前他也輕鬆說：「所以不是第一就是第二，只要站上比賽場就是贏了。」

蕭煌奇從不因為失明而失志，除了音樂天賦，他在國小五年級開始練柔道，高二就在殘障亞運奪下銅牌，也在1996年的亞特蘭大殘障奧運會拿下第7名，未來是否再披戰袍出賽，還要多加考量，但6月他將再度挑戰金曲獎，對他來說是目前最重要的事情。

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賈永婕結束大聯盟行程返台立刻參賽世壯運，所屬的水球隊奪金，她開心曬金牌。（翻攝自臉書）

賈永婕水球隊奪金 獎牌落袋嗨喊回去上班

台北101董事長賈永婕才剛從美國大聯盟開球回來，隨即馬不停蹄參戰世壯運，賈永婕和夏嘉璐共組「Friday隊」順利在水球項目中奪金，賈永婕表示：「下水30秒我就想說快斷氣，但是運動就會讓人很開心，每個人應該都要接觸運動。」

不過賈永婕參賽卻遭網友質疑「不用上班嗎？」對此，賈永婕也直球回應：「選手也是上班！」高EQ回敬酸民。拿下金牌後，她也充滿朝氣向眾人表示：「我要回去上班了！」網友們則大讚她「電力十足」是台灣的驕傲。

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有八金蛙后之稱的模特兒邑葵，2025年世壯運游泳項目一共拿下了三金二銀一銅的好成績。（翻攝自臉書）

模特兒邑葵三金兩銀一銅 金牌升等世界級

說到演藝圈世壯運的成績，最亮眼的應該算是綽號「八金」的模特兒邑葵，她在游泳項目的自由式、蛙式與男女混式奪下三金兩銀一銅驚人的成績。

「邑葵」陳珮筠身高175公分，這次在50公尺個人自由式拿金牌，100蛙奪銀牌，50蛙拿下銅牌，參加三個接力賽二金一銀，總成績三金兩銀一銅相當亮眼，邑葵自謙本以為不會拿到獎牌，能在世界賽奪牌很驚訝也很開心。

邑葵最傲人的成績就是，曾在全國大專運動會拿下八面金牌，因而有「八金」稱號，她笑說：「當所有項目可以比的都拿金牌，包含接力項目，就覺得蠻開心。」如今在世壯運又創佳績，讓她的運動生涯金牌升等。

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高欣欣開心秀出世壯運獲得的三面銀牌。（翻攝自臉書）

高欣欣拉丁舞連戰3天奪3銀成績亮眼

「本土劇女王」高欣欣10年前因緣際會下接觸到國標舞，她從完全不會跳舞、同手同腳，到如今出戰2025雙北世壯運運動舞蹈項目，不僅挺進決賽連戰3天奪3面銀牌，完美詮釋「台上一分鐘，台下十年功」的艱辛。針對表現，高欣欣在賽後坦蕩表示，「無論跳得好不好，有那個心態就很棒，不要給自己找藉口，做就對了！」

高欣欣為了這次的比賽做了充足準備，練習了多達20多首曲目。而高欣欣也謙虛分享，自己仍然有許多不足之處，也在比賽中出現了小小失誤，但在場上看到許多中高齡舞者，讓她相當感動，「我覺得有那個心，比做任何事情都還要重要。」她一拿獎，老公李國超都會興奮分享喜訊，開心寫下：「李太太的努力沒白費！以妳為榮呀！」

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房思瑜在世壯運從划龍舟殺到10K賽道，擒下雙銀耀眼佳績。（組合照，翻攝自Threads）

房思瑜刬龍舟拚路跑 划到雙銀

房思瑜更從划龍舟到路跑賽，從水面比拼到賽道，最終奪下雙銀的耀眼佳績，她為自己的突破感性發聲，「讓我深刻感受到，女生的身體裡有多大的力量！」

房思瑜在此次世壯運中出戰小龍舟女子200與500公尺35+組賽事，甚至雙雙奪銀；此外，房思瑜在路跑10K女子40+組跑出個人最佳紀錄，最終也榮獲第6名殊榮。房思瑜透露原本只想擇一參加，結果一路划向龍舟隊、站上跑道，終於在10K完美收尾。

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洋蔥奪下世壯運戶外拔河銀牌。 （混血兒提供）

玖壹壹洋蔥拔河奪銀牌 自己打100分

本土天團玖壹壹成員洋蔥參加世壯運室外拔河賽事，5月22日隨隊在觀山河濱公園自由車練習場出賽，所屬隊伍挺進冠軍賽，和國手隊伍僵持1分多鐘，拿下銀牌，雖與金牌擦身而過，但他仍開心表示：「盡力了！下次還會想比！」

洋蔥為了世壯運拔河賽訓練許久，他笑說：「努力了那麼久得到銀牌很開心！冠軍賽最後一輪，被教練安排站在隊伍第一位打頭陣，滿緊張的，因為練習時也沒有在第一位，為自己打100分！盡力了！」

洋蔥表示在備戰比賽時，都在做「有氧運動」減重，不過他認為減重不是最辛苦，最辛苦是抓繩子，因為繩子有摩擦力，手會痛！賽前選手過磅，原本體重維持76公斤的洋蔥，賽前又瘦到74.1公斤，比賽結束後要去大啖火鍋。

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王陽明和JR所屬的35+籃球隊「流氓老母酉時三刻」獲得銀牌。（翻攝自YouTube）

王陽明JR籃球賽抱銀

藝人王陽明、「JR」紀言愷所屬35+籃球隊伍「流氓老母酉時三刻」在「台灣飛人」陳信安領軍下，一路打進冠軍賽，二度對決「台啤力景」無力回天，以21分之差敗陣，收獲銀牌。

「流氓老母酉時三刻」預賽第二場對戰隊同樣也是好手集結隊伍之一的「台啤力景」，陳信安因傷未上場，王陽明作為先發球員，第一節倒數5分鐘投出漂亮一球，助隊伍奪下分數，就連隊友也忍不住大讚他的表現，但最終球隊以81比92敗給了力景科技。

「流氓老母酉時三刻」冠軍賽又對上台啤力景，第一局落後，第二局末狂追以27:25逆轉領先，但後二局台啤力景火力全開，狂射三分球，終場台啤力景以 80:59的成績獲勝奪金。

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八點檔女星波波蓁舉重與獎牌合照。（翻攝自臉書）

波波蓁女子舉重搶銅牌 自豪世界第三的女子

八點檔藝人「波波蓁」陳又榕5月25日在世壯運女子35歲組45公斤級舉重賽事，以抓舉33公斤、挺舉38公斤，總合71公斤奪得銅牌，她開心在臉書上PO出與獎牌的合照，寫下「我現在是世界第三的女子囉」。

35歲的波波蓁近年演出包括《市井豪門》、《愛的榮耀》等八點檔，她在抓舉第一次就挑戰30公斤，輕鬆舉起，第二次試舉33公斤失敗後，第三次成功，因此，波波蓁抓舉的成績在同量級參賽選手當中排名第三。

波波蓁在挺舉項目穩紮穩打，第一次成功舉起35公斤，第二次又舉起38公斤，最後一次試舉挑戰40公斤，雖然成功舉起，可惜後來被裁判改判失敗，最終陳又榕以總和71公斤奪銅，雖然沒達到她賽前訂的目標80公斤，但至少獲得一面獎牌。

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