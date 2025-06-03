林律師看「呂麗絲」 林智群評「私生子風波」：應見好就收

呂秋遠爆出「私生子風波」。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕律師呂秋遠向來打著暖男形象，甚至被部分網友暱稱為「呂麗絲」，沒想到近期卻捲入私生子風波，上月底呂秋遠發出近5千字長文指自己遭女方設局，還曬出兩人的Line對話截圖。孩子生母林沄蓁昨（2）日在直播中激動痛訴，並喊話：「我要站出來阻止他（呂秋遠），繼續招搖撞騙」。對此，同為律師的林智群也在社群發文，他將此事件列出時間軸，認為這件事早該在端午節見好就收。

律師林沄蓁淚訴呂秋遠用孩子洗人設。（翻攝自臉書）

林智群認為，「其實林律師（林沄蓁）在端午節時公開全部對話內容，見好就收，現在又直播講一些有的沒的，只是讓大家看熱鬧而已」。林智群指出他自己面對客戶的時候，都會請客戶將事情經或列成時間軸，這樣比較容易釐清案情，所以他也把呂秋遠私生子風波依時間軸列出：

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2023/3 林律師到職

2023/3 陸續有曖昧對話（老闆很有問題，但妳也是，妳是來實習的？還是來談戀愛的？）

2023/6/22發生性關係

2023/7/10發現懷孕，告知男生。

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林智群詳列時間軸後分析：「交往三個月都不見得有感情了，怎麼會覺得可以幫對方生小孩？或覺得生小孩可以綁住對方？他對妳都不見得有感情了，妳怎麼會覺得對方一定會對小孩有感情？」除了靈魂拷問之外，林智群也說：「對方現在已經認領，願意支付扶養費，案子也如妳所願曝光了，男生也被妳打擊到了（他活該！），事情也該告一段落了吧？！就算是男生在端午節前夕放文章帶風向，暗示是妳貼上去的，公布全部對話內容後，事情也該結束了吧」？

律師林智群認為私生子風波應該見好就收，雙方都是成年人，建議當基本友善父母。（翻攝自臉書）

呂秋遠與林沄蓁現在鬧成這樣，林智群認為，與其上直播糾纏不清，他勸告林沄蓁：「妳不是20歲，雙方都成年人了，遊戲規則是不勉強彼此，有些事情，即使勉強了，也求不來。雙方都是律師，卻連基本友善父母都做不到？」

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