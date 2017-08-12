「鹹豬手」DJ反控泰勒絲 案件卻遭法官駁回

泰勒絲與電台DJ大衛穆勒之間的性騷擾官司，目前已經有了初步判決。（路透社）〔記者陳昱均／綜合報導〕小天后泰勒絲日前與《KYGO Radio》電台DJ大衛穆勒（David Mueller）因「鹹豬手」事件鬧上法庭，泰勒絲指控大衛穆勒在自己2013年6月至丹佛開唱時，趁合影時把手伸進自己裙子裡，並偷摸了一把屁股，但大衛穆勒則反駁泰勒絲這是不實指控，隨即被請出會場。泰勒絲方面當下並沒有馬上報警，而是將此事告知大衛穆勒的電台主管，事後他不滿自己遭到「誣告」，不僅名譽受損，還丟了飯碗，一狀告上法院來反控泰勒絲，甚至向其求償300萬美元（約台幣9147.6萬元），而泰勒絲也控告大衛穆勒性騷擾，不過僅求償1美元（約台幣30元），呼籲女性遇到類似事件要勇敢站出來。

而在雙方正式對簿公堂後，美國地區法官威廉馬丁尼茲（William Martinez），在11日就駁回了大衛穆勒針對泰勒絲的控告，認為大衛穆勒與其律師方面都未能提供足夠證據來證明就是因為泰勒絲害自己被炒魷魚的，所以做出了這樣的判決。不過，全案並沒有到此告終，陪審員們在美國當地時間14日仍會重返法庭，來聽取最後關於索賠方面的結論。