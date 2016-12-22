江柏樂斷言「明年會被甩」 錦榮Jolin今年就掰了
2016/12/22 14:45
Jolin（中）今年7月才難得公開曬出和錦榮（左）的合照，沒想到11月就證實分手。（翻攝自IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕歌壇天后「Jolin」蔡依林，今天證實和交往6年的混血男模錦榮分手，據悉，兩人11月時經討論後做出分手的決定，過程很和平，分開後還是朋友，仍會相約碰面吃飯，這段期間Jolin工作無異樣，還遠赴英國進修她最愛的翻糖蛋糕技術，甚至拿獎回家，命理師江柏樂曾斷言：「錦榮今年會被甩。」個性溫和的錦榮當時曾難得動怒嗆：「他們每年都這樣講，結果呢？怎麼沒人說他們不準？」沒想到，「明年」還沒到，2人就情斷了。
Jolin跟錦榮多次被拍到甜蜜出遊約會，享受樸實浪漫。（翻攝自微博）兩人雖然穩定交往6年，但先前錦榮接受《蘋果日報》專訪時，就可以預見兩人繼續走下去會遇到的問題，錦榮分享自己對婚姻的看法，認為結婚三個最基本就是婚戒不離手、老婆冠夫姓、夫妻財產共有，對婚姻的態度是神聖且嚴肅的，不過Jolin對戀情一直都很低調，且是不婚主義者，曾說不會跟風結婚，也覺得不一定結婚就會幸福，想以衝刺事業為優先，因此錦榮提出的三個條件很難配合，兩人價值觀差異不小，江柏樂的鐵口直斷雖然常被詬病看衰別人，但這次算準了，準備再次收割神算。
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