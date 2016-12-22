限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

江柏樂斷言「明年會被甩」 錦榮Jolin今年就掰了

2016/12/22 14:45

Jolin（中）今年7月才難得公開曬出和錦榮（左）的合照，沒想到11月就證實分手。（翻攝自IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕歌壇天后「Jolin」蔡依林，今天證實和交往6年的混血男模錦榮分手，據悉，兩人11月時經討論後做出分手的決定，過程很和平，分開後還是朋友，仍會相約碰面吃飯，這段期間Jolin工作無異樣，還遠赴英國進修她最愛的翻糖蛋糕技術，甚至拿獎回家，命理師江柏樂曾斷言：「錦榮今年會被甩。」個性溫和的錦榮當時曾難得動怒嗆：「他們每年都這樣講，結果呢？怎麼沒人說他們不準？」沒想到，「明年」還沒到，2人就情斷了。

Jolin跟錦榮多次被拍到甜蜜出遊約會，享受樸實浪漫。（翻攝自微博）兩人雖然穩定交往6年，但先前錦榮接受《蘋果日報》專訪時，就可以預見兩人繼續走下去會遇到的問題，錦榮分享自己對婚姻的看法，認為結婚三個最基本就是婚戒不離手、老婆冠夫姓、夫妻財產共有，對婚姻的態度是神聖且嚴肅的，不過Jolin對戀情一直都很低調，且是不婚主義者，曾說不會跟風結婚，也覺得不一定結婚就會幸福，想以衝刺事業為優先，因此錦榮提出的三個條件很難配合，兩人價值觀差異不小，江柏樂的鐵口直斷雖然常被詬病看衰別人，但這次算準了，準備再次收割神算。

相關新聞

推薦新聞
蔡依林鬆口聊失戀：感情失敗不代表你失敗 蔡依林鬆口聊失戀：感情失敗不代表你失敗
2016/12/22 18:48
蔡依林世紀破冰周、侯 恢復單身舊愛周董這樣說... 蔡依林世紀破冰周、侯 恢復單身舊愛周董這樣說...
2016/12/22 16:07
6年情斷！蔡依林、錦榮被爆已分手 6年情斷！蔡依林、錦榮被爆已分手
2016/12/22 13:52
VJ戀躲不過7年之癢 錦榮回應了... VJ戀躲不過7年之癢 錦榮回應了...
2016/12/22 15:15
VJ戀玩完！蔡依林錦榮驚傳6年情畫下休止符 VJ戀玩完！蔡依林錦榮驚傳6年情畫下休止符
2016/12/22 14:07
蔡依林4個月前刺青護愛 仍守不住6年情 蔡依林4個月前刺青護愛 仍守不住6年情
2016/12/22 16:38
蔡依林分手彭于晏秒登熱搜 網軍護主氣喊：放過他 蔡依林分手彭于晏秒登熱搜 網軍護主氣喊：放過他
2016/12/22 20:46
VJ多年戀告吹！Jolin、錦榮分手2原因曝光 VJ多年戀告吹！Jolin、錦榮分手2原因曝光
2016/12/22 15:01
Jolin主動提分手 護舊愛錦榮 Jolin主動提分手 護舊愛錦榮
2016/12/22 19:01
驚！《灣生》竟是謊言 日記者踢爆身分造假 驚！《灣生》竟是謊言 日記者踢爆身分造假
2016/12/22 20:13
BIGBANG互揭情事 GD深夜誤傳肉麻訊息至群組 BIGBANG互揭情事 GD深夜誤傳肉麻訊息至群組
2016/12/22 16:46
錦榮要求婚後財產共有？ Jolin嚇跑不嫁了 錦榮要求婚後財產共有？ Jolin嚇跑不嫁了
2016/12/22 15:38
江柏樂斷言「明年會被甩」 錦榮Jolin今年就掰了 江柏樂斷言「明年會被甩」 錦榮Jolin今年就掰了
2016/12/22 14:45
后的男人不好當 錦榮白髮狂長想離開台灣 后的男人不好當 錦榮白髮狂長想離開台灣
2016/12/22 15:45
Jolin舞台上失態慌找定情戒 曾對錦榮用情至深 Jolin舞台上失態慌找定情戒 曾對錦榮用情至深
2016/12/22 16:00
VJ戀六年情斷 Jolin分了錦榮三大原因 VJ戀六年情斷 Jolin分了錦榮三大原因
2016/12/22 15:28
蔡依林驚爆6年情告吹 網友：「依錦」還鄉了 蔡依林驚爆6年情告吹 網友：「依錦」還鄉了
2016/12/22 15:37
VJ戀6年情斷 好友潘瑋柏錯愕喊「蛤？什麼！」 VJ戀6年情斷 好友潘瑋柏錯愕喊「蛤？什麼！」
2016/12/22 17:22
（影音）利菁自稱白蛇 啾咪許仙尪逼宮小S （影音）利菁自稱白蛇 啾咪許仙尪逼宮小S
2016/12/22 14:16
Jolin不婚主義 傳壓垮VJ戀最後一根稻草 Jolin不婚主義 傳壓垮VJ戀最後一根稻草
2016/12/22 14:30
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.