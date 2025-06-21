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娛樂 電影

粉絲抱怨《蝙蝠俠2》遲遲未推出 岡恩直呼不爽「導演沒欠粉絲」

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由麥特李維斯執導、羅勃派汀森主演的2022年版《蝙蝠俠》叫好又叫座，甚至推出評價極高的衍生影集《企鵝人》，不過3年過去，續集依舊還沒影子。DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩日前剛表示現在整個DC最棘手的就是蝙蝠俠，但部分影迷依舊對於《蝙蝠俠2》遲遲未推出感到憤怒，為此岡恩直呼對這樣的「憤怒」感到相當不爽。

詹姆斯岡恩目前正忙著宣傳《超人》。（華納兄弟提供）詹姆斯岡恩目前正忙著宣傳《超人》。（華納兄弟提供）

岡恩正忙著在宣傳他親自執導的新片《超人》，受訪時再度強調《蝙蝠俠2》依然是DC工作室的優先項目之一，並斥責網路上毫無根據的謠言。如今他在接受《娛樂周刊》專訪時更直接表達不滿。

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岡恩表示：「聽著，我們預計6月會收到劇本，我也希望真能如期收到，我們對它很有信心。大家真的該放過麥特了，讓他用他需要的時間去寫劇本。事情就是這樣，他不欠你什麼，只因為你喜歡他的電影。你會喜歡這部電影，就是因為它是麥特拍的，那就讓他用自己的方式去做事。」

《蝙蝠俠2》的開發過程頗為漫長，華納兄弟去年宣布電影將從原定的2026年10月2日延後至2027年10月1日。岡恩表示，真的對那些影迷感到惱火，「這不是什麼你可以理所當然期待的事，等到他對劇本滿意了，電影就會出來。在那之前，他是不會把劇本交給我的。」

岡恩也曾在多次訪談中重申，他不會讓DC工作室的任何一部電影在劇本未完成前就開始拍攝。他甚至直言：「電影產業正在衰亡的第一大原因，就是太多人在劇本還沒寫好前就開始製作電影。」

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而對於是否還會繼續在社群平台上澄清各種錯誤訊息，岡恩則坦言已逐漸放棄：「我差不多不再做這件事了，因為這種事發生得太頻繁。有幾個擁有大批粉絲的帳號，幾乎每次都在散播錯誤訊息，準確率大概只有5%。偶爾才會有一次有一點點根據，但這樣真的很煩。」

岡恩說自己甚至懷疑，他澄清之後反而幫了他們一把，「因為會帶來流量。他們應該很享受這種關注，所以我現在大多選擇不理會了。」由岡恩執導的新版《超人》將於7月9日包括2D、3D、IMAX、 4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、SCREENX版同步在台上映。

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