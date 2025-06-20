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娛樂 最新消息

（連線報導）「超人」被虧私下超宅 喊話飛阿Ken家慶生已錄影留存

大衛科倫斯韋《超人》飾演新一代超人。 （華納兄弟提供）大衛科倫斯韋《超人》飾演新一代超人。 （華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北－馬尼拉連線報導〕由DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩執導的全新《超人》今（20）日在馬尼拉舉行記者會，岡恩率領新一代「超人」大衛科倫斯韋以及「露薏絲」瑞秋布羅斯納安與台灣媒體連線。岡恩猛虧大衛根本超宅，「大家都以為我很宅，他才是最宅的！」三人更打趣說若能像超人一樣飛行，最想飛到主持人阿Ken家幫他慶生，讓全場笑聲不斷。

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導演岡恩坦言，自己從小就是《超人》漫畫迷，還不會閱讀時就被圖像吸引，「那是一個有超級英雄、巨大怪獸、機器人、飛天狗的魔幻世界，我深深愛上了，也希望能把這個世界帶給觀眾。」他也提到自己熱愛超人所象徵的純粹良善，「這是一個需要更多善意的世界，我想透過超人把這股力量傳遞出去。」

「超人」大衛科倫斯韋（左起）、導演詹姆斯岡恩、「露薏絲」瑞秋布羅斯納安一同出席《超人》馬尼拉記者會。 （華納兄弟提供）「超人」大衛科倫斯韋（左起）、導演詹姆斯岡恩、「露薏絲」瑞秋布羅斯納安一同出席《超人》馬尼拉記者會。 （華納兄弟提供）

談到片中全新的大都會」設定，大衛指出，這是一個已經充滿英雄、科技與奇才的世界，「這樣的背景讓我們演員有更多空間去詮釋角色關係，包括衝突、合作，甚至戀愛。」而瑞秋則表示，她很喜歡這個融合過往版本元素與嶄新細節的大都會，「有點像站在現在與未來的十字路口，令人既熟悉又驚喜。」

「超人」大衛科倫斯韋（左起）、「露薏絲」瑞秋布羅斯納安一同出席《超人》馬尼拉記者會。 （華納兄弟提供）「超人」大衛科倫斯韋（左起）、「露薏絲」瑞秋布羅斯納安一同出席《超人》馬尼拉記者會。 （華納兄弟提供）

訪談中，岡恩與瑞秋忍不住虧起大衛私下很「宅」，岡恩笑說：「他會聽1950年代的老音樂，我覺得超怪，他根本才是我們裡面的宅宅！」瑞秋當場笑喊「宅男警報！」但她也補充：「他是我認識最自在做自己的人，可以又傻又酷，也可以嚴肅又溫柔，這些都是他的一部分。我想我們每個人都有雙重面貌，而超人就是這種極致體現。」

大衛也分享了他對角色「雙重身分」的觀察：「每個人都會被放進框架，但超人可以同時扮演兩種面貌，既是肩負責任、挺身而出的超人，也是會在辦公室滑倒打翻咖啡、在角落支持夥伴的克拉克。其實我們都曾希望，能像他那樣自在切換。」

導演詹姆斯岡恩（右起）和「超人」大衛科倫斯韋、「露薏絲」瑞秋布羅斯納安在馬尼拉宣傳《超人》。 （華納兄弟提供）導演詹姆斯岡恩（右起）和「超人」大衛科倫斯韋、「露薏絲」瑞秋布羅斯納安在馬尼拉宣傳《超人》。 （華納兄弟提供）

作為《星球日報》的靈魂人物，瑞秋也被問到如何詮釋新版露薏絲。她說：「我一直覺得這個角色很有魅力，她充滿勇氣與決心，不只是記者，也有浪漫與脆弱的一面。我想強調的是，她是一位日常生活中的英雄，其實所有記者都是。我們的超能力是報導世界，盡力讓它變得更好，這同時也讓我們經常心碎。」

談到幕後互動，三人皆大讚《星球日報》團隊氣氛超好，雖然只有短短三天對手戲，仍把握時間聚餐、聊天、建立默契。岡恩也自豪表示：「不只是演員，我們整個劇組都像一家人。即使是負責場務的夥伴，也感受到歸屬感。」大衛補充：「大家都懷抱感恩之心，真心希望這部片能為觀眾帶來正向影響。」

此外，大衛也分享與反派演員尼可拉斯霍特合作的趣事：「我一直是他的粉絲，第一次見面還有點緊張。但他非常有趣，總是帶著新點子和幽默感。他眼神殺傷力十足，會讓人瞬間感到寒意，但私下卻是個讓人很放鬆的夥伴。」

記者會尾聲三人被問到如果能瞬間飛抵台灣最想去哪，岡恩立刻笑說：「可以去你（主持人阿Ken）的生日派對啊！」現場笑翻。阿Ken當場說「那就說好囉！我們現場有錄影！」《超人》將於7月9日搶先美國在台上映。

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